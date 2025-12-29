鄭麗文宣言明年上半年赴北京參訪 民進黨：國民黨向中國靠攏、危害台灣安全

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／資料照片，圖源：翻攝自中國國民黨Facebook直播）





中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，明（30）日將組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣島北部、西南、東南及以東海空域，實施代號為「正義使命－2025」的軍事演習。外界多認為這是中共針對日本首相高市早苗先前的「台灣有事」觀點，與美國近期通過新一波對台軍售案後的示威舉動。而中國國民黨主席鄭麗文今（29）日接受媒體專訪時，稱台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架反核、台獨兩個神主牌，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光。鄭麗文也在該專訪上宣言明年上半年「以北京為優先」出訪，並直言會見中國國家主席習近平具有「重大戰略意義」。民主進步黨發言人吳崢對此回應，鄭麗文此舉無視共軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

吳崢指出，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

吳崢表示，昨日雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照。蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？

吳崢進一步指出，從日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有沒有任何政治前提與交換條件？

吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。

