鄭麗文害人害己的政治豪賭

國民黨主席鄭麗文。（圖：劉祐龍攝影）

鄭麗文毫不掩飾紅統立場，一方面拒審國防特別條例，阻止台灣構買先進武器及指揮系統，另一方面則阻止台灣軍工產業的發展。鄭的作法雖然宣稱是為了促成兩岸和平，實際上等於給習近平武力併吞台灣發出邀請函。





這樣的作法連一向看衰台灣的《經濟學人》都看不下去，形容鄭麗文正押上「最大豪賭」，籌碼則是全體台灣人民的身家財產與生命安全。鄭麗文或許認為，這場政治豪賭國民黨可在賭局中抽成，不論成敗都沒有損失，那就大錯特錯了。

如果台灣真的被中共併吞，國民黨確實是第一功臣，但中共對於歸降者一開始可能賜予榮華富貴，但是一旦政治局勢穩定了，便會毫不留情清除這些「背骨仔」。





國共內戰時，由一些頗有風骨的知識分子組成的民主同盟，一方面對抗蔣介石的獨裁，卻將中共美化為土地改革者，種種作法形同中共的側翼。毛澤東建立中華人民共和國，民主同盟部分要角在政協中擔任重要角色，但其反叛性格始終無法得到中共的信任，因此在「引蛇出洞」的鳴放運動中被戴上右派帽子，遭到下放勞改。





而向中共輸誠表忠的國民黨可以超脫歷史的惡性環循嗎？答案是不可能。在國共內戰中叛變的國民黨將領在毛澤東發動的運動中大多被鬥倒、鬥臭、關押，命運淒慘。而一般士兵則被中共以「抗美援朝的名義送到朝鮮半島當砲灰。另外，與蔣介石不合的國民黨軍政人員則組成「中國國民黨革命委員會」﹙簡稱民革﹚，成為中共作為花瓶的八大尾巴黨派之首。





由此可見，若國民黨賣台得逞，可能得到將僅是虛名，毫無實權，被安插在政府單位、人大、政協擔任一些無關緊要的職位，要像現階段在台灣政壇的呼風喚雨，是絕對不可能，只能在中共的監控下，成為「台灣民心歸向祖國」的樣板。





總之，台灣是民主自由的文明國家，中華人民共和國則是專制獨裁的野蠻國家，互不隸屬，任何政客想用「親人」的情緒勒索，將台灣人推入中國火炕，那麼受害的不只是台灣人民，背骨仔本身也會得到報應。



