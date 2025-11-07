政治中心／綜合報導

民間團體明天下午在馬場町紀念公園，舉行2025白恐秋祭紀念，主要紀念遭共產黨吸收，1950年遭槍斃，官拜中將的共諜吳石，新上任的國民黨主席鄭麗文也會出席，面對爭議她稱這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製，學者痛批她接受中共史觀，根本敵我不分。

以"緬懷先烈、兩岸同心、振興中華"為標題，2025白色恐怖秋祭慰靈大會，週六下午將在北市馬場町紀念公園舉辦，要紀念的對象是他。

戲劇旁白：「我沒有背叛黨國。」

堅稱自己沒有背叛黨國的，是官拜陸軍中將的吳石，曾任16集團軍副總司令與本部參謀次長，1947年遭共產黨吸收，多次提供情報，國民政府撤退來台後也沒有停止，1950年遭逮捕，並在馬場町被處決，死後遭中國追認"革命烈士"，堪稱最高級別共諜，沒想到新上任的國民黨主席鄭麗文，竟然要出席。





國民黨主席 鄭麗文：「在台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨的黨員，也有國民黨的政治工作者，當年在中國大陸受到逮捕，甚至於受到凌虐、犧牲生命，坐了幾十年的黑牢，這是一個歷史的悲劇，我們希望悲劇不要復製，我們希望悲劇不要發生，我們希望未來台灣人民，不再因為自己的政治理想跟信仰，而必須付出生命作為代價。」

台灣青年世代交流協會理事長 陳俐甫 ：「中國現在對台灣的滲透，已經達到台灣最大在野黨的層級，而且是主席，竟然呼應中共的這種，武力併吞台灣的史觀，一起去肯定吳石的角色，也呼籲要叫台灣放下武器，不要跟中國對抗。」

學者痛批鄭麗文配合中國史觀，根本敵我不分，面對自家黨主席行徑引發批評，黨內立委低調不多談。

立委(國) 王鴻薇 ：「我不曉得我們現在主席她的行程，那我想所有主席相關行程，黨中央都一定會對外說明。」

民進黨立院黨團幹事長 鍾佳濱 ：「鄭麗文主席對於自己的這個行為，到底是站在什麼樣的立場，是站在幫中共去慰藉，他們當時派在台灣潛伏的地下工作人員，還是對國民黨過去白色恐怖的一種懺悔，我覺得可能外界都很想知道。」

親中路線鮮明的鄭麗文，出席紀念共諜活動，政治效應持續擴大中。





原文出處：鄭麗文將出席最高層級共諜紀念活動 學者痛批：敵我不分

