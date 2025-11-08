鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人

針對鄭麗文將出席統派活動追思「共諜」，聯電創辦人曹興誠今天（8日）批評，鄭麗文大方承認國民黨和中共的「同志」關係，「要讓台灣人都變成中國人」。（資料照片／李智為攝）

甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。鄭麗文昨則回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。對此，聯電創辦人曹興誠今天發文批評，鄭麗文當選國民黨主席後，不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，公開承認國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，「讓台灣人都變成中國人」。

針對鄭麗文將出席統派活動追思「共諜」一事，曹興誠今天在臉書發文表示，國民黨和共產黨曾聯合抗日，後來分裂，互爭中國霸權。其後國民黨在內戰中失利，兩蔣來台，宣示和共產黨「漢賊不兩立」。蔣經國並且訂定「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策，嚴禁國民黨黨員和中共有任何往來，以免受到欺騙和洗腦。

曹興誠說，馬英九主政以後，立即忘了兩蔣遺訓，意圖和中共再度聯合。他認為馬英九和中共聯合的目的，是想促成所謂「祖國統一大業」，妄想藉此「功績」而成為「民族英雄」。

曹興誠直言，馬英九把1949年背叛中華民國而篡立的中共國當成他的「祖國」，以為把台灣送給中共獨裁政權，是「完成民族大業」，渾然不知他不僅背叛了蔣經國，也背叛了所有反抗中共的中華民國烈士和戰士。

曹興誠說，馬英九同時也意圖剝奪台灣人對台灣的主權，嚴重侵害台灣人權。對馬英九這種叛國賣台的行為，許多國民黨員不僅不加撻伐，反而群起附和，其背後動機是想爭取中共的打賞。

曹興誠指出，由於這種賣國的行為實在太過醜陋，於是有些奸巧的國民黨員就想出一些包裝手法，以避重就輕、迷惑群眾。首先，國民黨只講「反對台獨」，卻不提「意圖和中共統一」，其實這2者根本是同一回事；因為台灣若不被世界承認為獨立國家，早晚必定被中共吞併。

曹興誠續指，國民黨聲稱反對台獨，是為了保護「中華民國」，其實他們的所謂保護，是在替中共「看住」台灣這塊土地，以免台灣「脫離中國」。在這裡，「中國」的概念，已經被他們由「中華民國」偷渡成了「中華人民共和國」。

曹興誠表示，國民黨接下來用「憲法一中」作為反對台獨的藉口，卻不提憲法一中的精神，其實是強調「漢賊不兩立」，「憲法一中」不承認中共國，並間接定義了「與中共聯合」為叛國的罪行。

曹興誠說，國民黨還欺騙說台獨會引起戰爭，所以「反台獨」是為了和平，不過他認為讓中共了解，台灣跟它們無關，才能停止他們對台灣的覬覦，繼而為台海帶來永久的和平。他看到國民黨藉著共同的「反台獨」操作，國民黨和中共已經發展出「同志」的關係，合作推動著「統一」，順便消滅中華民國。

曹興誠表示，國民黨當然一直隱瞞著這種「同志關係」，如國民黨立委徐巧芯就強調她「反共」，實則她已經變成國民黨立院黨團總召傅崐萁的跟班，共同接受中共政協主席王滬寧的指揮，自己罵徐巧芯是中共地下黨員，徐威脅說要提告，但迄今不敢跟他對簿公堂。

曹興誠說，沒想到現在突然竄出了鄭麗文，鄭當選國民黨主席不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，她公開承認了國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，要讓「台灣人都變成中國人」。

曹興誠表示，有些人幫鄭麗文硬拗，說她講的「中國」是中華民國，不是「中華人民共和國」，但他認為這樣的詭辯，顯然侮辱了大家的智商。而她在就職演說時也公開證實國、共實為同志，「她寧做真小人，不做偽君子」。

最後，曹興誠酸說，鄭麗文「出櫃」，讓國民黨「出糗」，至於國民黨現在如何再把國共的「同志」關係扭曲成「反共」，就考驗著像徐巧芯這些人的撒謊功力。



