鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。鄭麗文昨則回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。對此，聯電創辦人曹興誠今天發文批評，鄭麗文當選國民黨主席後，不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，公開承認國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，「讓台灣人都變成中國人」。
針對鄭麗文將出席統派活動追思「共諜」一事，曹興誠今天在臉書發文表示，國民黨和共產黨曾聯合抗日，後來分裂，互爭中國霸權。其後國民黨在內戰中失利，兩蔣來台，宣示和共產黨「漢賊不兩立」。蔣經國並且訂定「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策，嚴禁國民黨黨員和中共有任何往來，以免受到欺騙和洗腦。
曹興誠說，馬英九主政以後，立即忘了兩蔣遺訓，意圖和中共再度聯合。他認為馬英九和中共聯合的目的，是想促成所謂「祖國統一大業」，妄想藉此「功績」而成為「民族英雄」。
曹興誠直言，馬英九把1949年背叛中華民國而篡立的中共國當成他的「祖國」，以為把台灣送給中共獨裁政權，是「完成民族大業」，渾然不知他不僅背叛了蔣經國，也背叛了所有反抗中共的中華民國烈士和戰士。
曹興誠說，馬英九同時也意圖剝奪台灣人對台灣的主權，嚴重侵害台灣人權。對馬英九這種叛國賣台的行為，許多國民黨員不僅不加撻伐，反而群起附和，其背後動機是想爭取中共的打賞。
曹興誠指出，由於這種賣國的行為實在太過醜陋，於是有些奸巧的國民黨員就想出一些包裝手法，以避重就輕、迷惑群眾。首先，國民黨只講「反對台獨」，卻不提「意圖和中共統一」，其實這2者根本是同一回事；因為台灣若不被世界承認為獨立國家，早晚必定被中共吞併。
曹興誠續指，國民黨聲稱反對台獨，是為了保護「中華民國」，其實他們的所謂保護，是在替中共「看住」台灣這塊土地，以免台灣「脫離中國」。在這裡，「中國」的概念，已經被他們由「中華民國」偷渡成了「中華人民共和國」。
曹興誠表示，國民黨接下來用「憲法一中」作為反對台獨的藉口，卻不提憲法一中的精神，其實是強調「漢賊不兩立」，「憲法一中」不承認中共國，並間接定義了「與中共聯合」為叛國的罪行。
曹興誠說，國民黨還欺騙說台獨會引起戰爭，所以「反台獨」是為了和平，不過他認為讓中共了解，台灣跟它們無關，才能停止他們對台灣的覬覦，繼而為台海帶來永久的和平。他看到國民黨藉著共同的「反台獨」操作，國民黨和中共已經發展出「同志」的關係，合作推動著「統一」，順便消滅中華民國。
曹興誠表示，國民黨當然一直隱瞞著這種「同志關係」，如國民黨立委徐巧芯就強調她「反共」，實則她已經變成國民黨立院黨團總召傅崐萁的跟班，共同接受中共政協主席王滬寧的指揮，自己罵徐巧芯是中共地下黨員，徐威脅說要提告，但迄今不敢跟他對簿公堂。
曹興誠說，沒想到現在突然竄出了鄭麗文，鄭當選國民黨主席不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，她公開承認了國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，要讓「台灣人都變成中國人」。
曹興誠表示，有些人幫鄭麗文硬拗，說她講的「中國」是中華民國，不是「中華人民共和國」，但他認為這樣的詭辯，顯然侮辱了大家的智商。而她在就職演說時也公開證實國、共實為同志，「她寧做真小人，不做偽君子」。
最後，曹興誠酸說，鄭麗文「出櫃」，讓國民黨「出糗」，至於國民黨現在如何再把國共的「同志」關係扭曲成「反共」，就考驗著像徐巧芯這些人的撒謊功力。
更多鏡報報導
曹興誠質疑鄭麗文成「中共專寵」 國民黨批：應先為推動大罷免撕裂台灣道歉
質疑鄭麗文成「中共專寵」 曹興誠批「中邪」：為虎作倀必定為虎反噬
罷免徐巧芯失敗 曹興誠喊「搬離信義區」：這選區我不待了
其他人也在看
鄭麗文出席白色恐怖追思惹議 曹興誠批「出櫃」點名國共關係
[Newtalk新聞] 中國國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動追思對象包括被蔣介石槍決的中共將官吳石，引發「敵我不分」爭議。聯電創辦人曹興誠上午於臉書發文批評鄭「出櫃」、國民黨「出糗」，並指控國民黨與中共關係密切，早已淪為「同志政黨」。 針對此事，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發文直言，鄭麗文的行為等同「出櫃」，公然承認國民黨與中共的「同志關係」，並嘲諷「國民黨出糗」。他回顧歷史指出，國民黨與共產黨曾於抗日時期合作，後來因爭奪中國主導權而分裂，最終內戰失利，兩蔣來台後奉行「漢賊不兩立」原則，蔣經國更訂下「不接觸、不談判、不妥協」三不政策，嚴禁與中共往來。 聯電創辦人曹興誠上午在臉書發文直言，鄭麗文的行為等同「出櫃」。 圖：翻攝自臉書帳號 @曹興誠 八不居士 曹興誠批評，馬英九執政後違背兩蔣遺訓，推動與中共重新聯合，以「促成祖國統一」為名追求政治成就，實為背叛中華民國烈士與台灣主權。他指出，國民黨內許多人非但未譴責此舉，反而附和以圖取悅中共，「這樣的賣國行為太過醜陋，只能用包裝和話術掩飾」。他還進一步分析，國民黨常以「反台獨」為名，掩飾其「親新頭殼 ・ 8 小時前
鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識
許美華認為，儘早直球對決，讓台灣人自己決定自己的命運，不是台灣人就是中國人，沒有模糊空間，也蠻好的，「我要好好活著，看到國民黨被共產黨團滅！」放言 Fount Media ・ 11 小時前
涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選
屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故自由時報 ・ 12 小時前
小戴退役！陳其邁感性祝福 期許人生新篇章繼續寫下精彩故事
以「招牌假動作」與「快捷步伐」令對手讚嘆不已的戴資穎，在台灣羽球史上締造了無數「第一」的紀錄。無論在球迷或她自己心中，大家都期盼能親眼見證她奪下夢寐以求的奧運金牌。相信全台民眾仍記得那場扣人心弦的2020東京奧運女子單打決賽，無數人守在電視前為她加油。雖然小...CTWANT ・ 12 小時前
黃仁勳快閃來台！蔣萬安：與輝達密切聯繫
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，預計在台灣停留1天半，主要參加今（8）日台積電新竹廠運動會。在輝達海外總部確定選定北士科T17、T18後，各界關心台北市長蔣萬安...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
觀音佛祖慈悲心 台北葫蘆寺捐贈士林警超過40萬元止血帶
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩 […]民眾日報 ・ 11 小時前
批館長在台灣混不下去才到對岸舔共 于北辰：中國人不知道他在騙人嗎？
網紅館長陳之漢此次的中國行，不僅參加五星紅旗升旗典禮，還頻頻脫口統戰言論。桃園市議員于北辰表示，館長就是因為在台灣混不下去，才選擇跑去中國舔共；他也狠酸，「你認為中國人不知道他在騙人嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長
台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，自由時報 ・ 12 小時前
台虎招募高雄客艙組員 錄取115年首季報到受訓
（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天啟動第2批高雄客艙組員的初試徵選，預計錄取30名，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。中央社 ・ 11 小時前
防非洲豬瘟！卓榮泰令「邊境查驗零信任」：別因看起來古意就可隨便進出
台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大，禁宰禁運令也在近日解除。行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫措施時表示，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
嵐山竹子遭「模仿犯刻字」 被抓包竟回1句話！
國際中心／王靖慈報導京都嵐山有名的「竹林小徑」，最近出現竹子被刻字、塗鴉的情況在「急速增加」。京都市發現大量刻字後決定先做試驗性處理——把近路邊的竹子「退後」一段距離或砍伐，讓遊客「碰不到」而保護原本的景觀。日媒影片中，甚至還拍到外國遊客「當場刻字」，且遊客還不覺得自己有錯，引發居民與政府高度關切。民視 ・ 11 小時前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人 (圖)
慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘 （右）近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 11 小時前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 11 小時前
南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞]爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。太報 ・ 11 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。太報 ・ 11 小時前
鄭麗文出席追思共諜活動 學者：國民黨「以和平之名」服從共產黨
國民黨主席鄭麗文今（11/8）將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜將官吳石，引起輿論熱議。鄭麗文昨則回應，出席該活動是希望兩岸和解、和平。對此，成功大學電機系教授李忠憲嘆，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」只花了70年，但今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。太報 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」太報 ・ 8 小時前
鄭麗文出席白恐追思 他也酸：改名投降黨
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前