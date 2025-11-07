鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 沈伯洋：形同公然叛國

國民黨主席鄭麗文受邀出席共諜吳石慰靈大會。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文受邀出席明（8日）的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會主要追思對象為最高階共諜將官吳石，中共將其視為「烈士」。對此，民進黨立委沈伯洋表示，該活動污名化白色恐怖，形同公然叛國。

據了解，國民黨主席鄭麗文將參加的大會雖然名為白色恐怖，但紀念的並非當年對抗國民黨威權的民主烈士，主要追思對象為中共在1950年代安排在國民黨政府的最高階共諜將官吳石，他從南京時期開始，不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交給中共領導層，來台遭查獲後被判死刑，中共將其視為「烈士」。如今鄭麗文代表國民黨出席，也被解讀為敵我不分，接受中共扭曲史觀的行為。

這場活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在台北市馬場町紀念公園，鄭麗文預計將出席致詞，流程中還包含「台灣民主自治同盟」向在台灣犧牲烈士致敬。不過，「台灣民主自治同盟」並非台灣政治組織，而是在中共政權下的「民主黨派」，為對台統戰組織之一。

對此，民進黨立委沈伯洋表示，該活動是在污名化白色恐怖，重點不是共諜與否，而是迎合中國在台灣進行的統戰活動，形同公然叛國。另外，民進黨立委吳沛憶也認為，鄭麗文配合統戰，顯示國民黨放棄反共立場，鄭麗文的出席，無疑就是跟台灣國軍的仇敵站在一起。





