鄭麗文將出席「最高階共諜」追思會 王定宇痛斥敵我錯置：國民黨淪中共附庸

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



國民黨主席鄭麗文預計於明（11/8）日出席統派團體舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動追思對象之一竟為1950年遭國府槍決的中共高階共諜吳石。王定宇痛斥，國民黨黨主席竟追思共產黨共諜為先烈，這是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部！

根據《自由時報》報導，該活動採訪通知說明本次「白色恐怖秋祭」主要追思對象，是曾任國防部中將參謀次長的吳石，因長期向中共洩露國軍在華南、東南及台灣的軍事部署情報，被國民政府查獲後槍決，中共多年來奉其為「烈士」，近年更推出陸劇《沉默的榮耀》歌頌其「革命精神」。

民進黨立委王定宇也在臉書發文痛批，中國國民黨主席竟然追思最高階共諜為先烈，這是直接站在中共立場，「對蔣介石臉上吐口水、對為國犧牲的軍人豎中指」，更是敵我錯置，對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共的附庸支黨部。

對此，鄭麗文今日（11/7）受訪證實，確實將出席「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她認為台灣民主化已數十年，是充分尊重言論自由與思想的地方，自己出席目的就在於「促進兩岸和解與和平」，任何人都不應再為個人政治思想付出生命代價。

17:18出稿 17:34更新

