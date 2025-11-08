鄭麗文將出席「白色恐怖」秋祭 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午兩點將出席統派主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石。對此，台北市長蔣萬安認為，應該紀念那些保衛中華民國、保衛台灣的前輩。
蔣萬安上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮時，受訪回應時事。
對於鄭麗文下午出席統派團體在台北市馬場町紀念公園舉行的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，蔣萬安表示，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」
對於外界對她出席統派追思活動有疑慮，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時回應，國共內戰後，全世界因為東西陣營對峙，陷入冷戰時期，50年代的台灣歷經肅殺政治歷程，228事件後，歷經白色恐怖、清鄉運動，今天是針對白色恐怖政治受難者進行的活動。
鄭麗文還認為，台灣有非常多共諜案，大陸也有國民黨員政治工作者在大陸受到逮捕，這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製、發生，希望台灣人民不再為了自己政治理想跟信仰付出生命為代價，台灣民主轉型幾十年了。
延伸閱讀
快訊/因應鳳凰颱風 蔣萬安預計9時前往災害應變中心
蔣萬安95%鐵定連任！王世堅親吐2026不選台北市長最大原因
和吳怡農同場沒同框 蔣萬安喊「選舉還久」：全力推動市政
其他人也在看
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是彰化地區唯一可以買到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販...華視 ・ 1 天前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩；不過，鄭麗文今 天仍然 沒有取消行程，而她也強調，這場活動並非以吳石為主軸，她所要悼念的，是當時因為政治思想而坐黑牢的政治犯。司儀說：「向人民忠魂烈士靈前，獻花。」身穿黑色西裝低頭默哀，國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但共諜吳石的遺像卻出現在名單中，國民黨主席鄭麗文說：「政治受難者，所辦的秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，還有他們邀請的活動的，比如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」只是鄭麗文前一天才這麼說，國民黨主席鄭麗文(11.7)說：「出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」從有歷史意義，再到8日提前在臉書上秀出邀請函跟流程表，澄清活動未曾提及吳石等人，或許是因為吳石的身分。雖然是前國防部中將參謀次長，其中九月中國推出的電視劇，《沉默的榮耀》才以吳石為腳本，因為吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續替中共進行地下工作，但就在1950年共諜身分被發現，只是明明前一天，就知道吳石列在其中，卻仍沒有取消似乎黨內有都有意見。台北市長蔣萬安說：「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」國民黨主席鄭麗文說：「當然蔣市長講的也沒有錯，對於(吳石)真的是有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆，或者是情報工作的，這當然是(和政治受難者)完全不一樣的。」僅管鄭麗文再三強調祭悼活動和吳石沒有關係，但吳石的遺像就在現場名單上，輿論也持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
雙帥同場不同台！ 吳怡農有意參選 蔣萬安：先拚市政｜#鏡新聞
台北市長蔣萬安今天(11/9)出席一場路跑活動，同場還有他的昔日對手、未來也可能再度對上的吳宜農。不過兩人巧妙錯開，成了同場不同台，完全沒有碰面。被問到相關話題時，蔣萬安語氣放得很輕，說距離選舉還早，現在最重要的還是專注把市政做好。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
鄭麗文追思共諜惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
「台灣地區政治受難人互助會」今日舉辦白色恐怖秋祭追思活動，追思對象之一為共諜吳石。吳石曾任國防部中將參謀次長，卻同時是中共在國民黨內部的最高情報官，遭查獲後被判處死刑。其後吳石被中共追封為「烈士」，近日更有影視作品以他為題材拍攝。針對鄭麗文將與會一事，蔣...CTWANT ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思 蔣萬安：應紀念捍衛國家保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天受邀出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜吳石等人，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
勇鷹高教機故障頻傳！徐巧芯：應全面檢測
[NOWnews今日新聞]台東基地一架勇鷹高級教練機昨日下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，導致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損。這是今年第3起勇鷹高教機重大飛安事故，審計...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文追思白色恐怖挨批祭悼共諜 陸委會：嚴重傷害國家尊嚴
國民黨主席鄭麗文8日下午出席紀念白色恐怖時期的政治受難者的活動，主辦單位也將共諜吳石納入照片牆中成為一員，為此陸委會晚間...聯合新聞網 ・ 1 天前
陸委會批追思吳石羞辱萬千軍民 鄭麗文回擊：威權幽靈箝制言論
國民黨主席鄭麗文8日出席統派舉辦的白色恐怖追思大會，追思對象包含中共代號「密使一號」的共諜吳石等，遭陸委會批評羞辱因吳石而死傷的中華民國萬千軍民。鄭麗文今（9日）臉書再度貼出致詞內容影片，指威權的幽靈、箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，民主最起碼尊嚴何在？太報 ・ 21 小時前
不實AI造假影射影 能源署籲勿散播錯誤資訊
[NOWnews今日新聞]近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像創造民眾恐慌及聲量。對此，經濟部能源署再次嚴正譴責此種造謠生事的造假行為。能源署表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃仁勳來台參加運動會「沒空見面」 蔣萬安：輝達台北總部進度持續推進
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也希望輝達能設立台北分公司，而輝達執行長黃仁勳剛好來台灣，今（8）日還參加台積電運動會，但他坦言，這次沒時間和蔣萬安會面。對此，蔣萬安強調，輝達在台北設立總部的進度持續推進，一定會加速相關流程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。民視 ・ 1 天前
最新／IPAC演說驚艷歐洲議會 蕭美琴明晨6時返抵國門發表談話
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統府公共事務室今（8）日發布消息指出，蕭美琴預計於明（9）日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門簡短發表談話。民視 ・ 1 天前
蔣萬安：盼輝達在台北設立分公司 想法已轉達
（中央社記者楊淑閔台北9日電）助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，北市府預計14日與新光人壽簽解約協議書。台北市長蔣萬安今天則表示，很希望輝達在台北設立分公司，此想法已轉達輝達，輝達正在評估當中。中央社 ・ 20 小時前
「一個台灣，兩個世界」 蕭美琴登歐洲發聲VS.鄭麗文追思共諜
[Newtalk新聞] 今（8）日，台灣政壇出現強烈對比的一天：副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，前往歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，象徵台灣外交的重大突破；同日，國民黨主席鄭麗文則出席統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念因共諜身分被判處死刑的吳石等人，引發民進黨立委吳思瑤及社會輿論激烈批評。 民進黨立委吳思瑤指出，這是同一天發生的兩件事：蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，並首次在國際重要組織發表演說，展現突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。 相較之下，鄭麗文追思「叛國投共」的共諜行為，吳思瑤直言，這是對中華民國的背棄。吳石在1950年被蔣介石政府破獲共諜案並判處死刑，他曾是中共安插於國民黨內的最高諜報人員，負責竊取國家機密，若未被揭發，中華民國可能早已不復存在。吳思瑤批評，鄭麗文此舉不僅褻瀆國軍烈士與遺族，更是對白色恐怖受難者的羞辱。 吳思瑤強調，這並非單純的政治思想差異，而是嚴重的價值偏差。她指出，鄭麗文上任前即派副主席赴中國會見國台辦官員，合作推動統一；上任後新頭殼 ・ 1 天前
又改口了？出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於事前被外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石，鄭麗文在受訪時強調，她所謂要紀念的白色恐怖政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，當時還有很多冤案、假案與錯案，但自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文出席「共諜」追思會 支持者高喊：加油！我們都是中國人
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動被質疑，追思的是要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文下午抵達時向出席者致意，受到熱烈歡迎，還有人高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安未表態簡回2字
國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席馬場町紀念公園出席統派團體舉辦的白色恐怖受難者追思秋祭活動，追思對象包含共諜吳石，現場除了將吳石列為「犧牲烈士」，鄭麗文也獻花祭祀。台北市長蔣萬安今（9）日受訪並未表達立場，僅簡單回「謝謝」。統派社團台灣地區政治受難人互助會昨舉辦「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會自由時報 ・ 21 小時前
挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」
[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派受難者團體舉行秋祭，被批評為紀念共諜，鄭麗文今日出席前表示，紀念活動並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。 政治立場傾向統派的「台灣地區政治受難人互助會」今日下午2時在萬華區馬場町紀念公園舉辦「 五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，他們先前在臉書發文稱，在台灣的土地上，曾有一段被沉默的歷史。槍決場的荒草、墓石上的名字，見證了那個以「反共」為名的恐懼時代。「秋祭的由來」帶你回望白色恐怖的記憶現場，追尋那些以「愛鄉愛國」之名犧牲的靈魂，他們的忠魂，仍在呼喚民族和解與真正的和平。 活動現場也邀請新任國民黨主席鄭麗文致詞，另外也有受難人代表、烈士遺族代表、社會代表、青年代表致詞，並向「台灣民主自治同盟」向在台犧牲烈士致敬， 台盟創立於1947年，其早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員。一部分於228事件後逃往中國、香港與1950年在台灣遭新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」太報 ・ 1 天前