鄭麗文將出席「追思共諜」活動 民進黨呼籲「切勿敵我不分、配合中共統戰」

國民黨主席鄭麗文預定明天（8日）出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思共諜吳石，引發爭議。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文預定明天（8日）出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階將官共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，「如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？」

戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。

戴瑋珊說，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以中國電視劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

廣告 廣告

戴瑋姍表示，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，「鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？」

「中國國民黨主席竟然追思最高階共諜！」民進黨立委王定宇透過臉書批評，國民黨黨主席追思共產黨共諜為先烈，這是直接站在中共的立場，簡直是對著蔣介石臉上吐口水、對著因為共諜洩密而犧牲的國軍豎中指，更是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，「中國國民黨淪為中共附庸支黨部」。



回到原文

更多鏡報報導

受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解

共諜「密使一號」吳石在台遭槍決身亡 監委高鳳仙調查報告：無證據證明死者是吳石本人

國民黨團取消「總召2年條款」支持傅崐萁連任？鄭麗文：尊重黨團自主