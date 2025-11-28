鄭麗文將到高雄 網留言「準備爛雞蛋和豬屎」藍市黨部報案了

國民黨高雄市黨部粉專發佈明日黨慶活動貼文訊息，有一名網友在底下留言聲稱：「好我們會去，已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到。」 （翻攝中國國民黨高雄市黨部臉書／洪靖宜高雄傳真）

國民黨高雄市黨部29日將在鳳山舉辦黨慶暨公益活動嘉年華，卻發現有1名網友留言：「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到」，國民黨高雄市黨部表示，考量活動當日人潮眾多，可能造成公共安全疑慮由市黨部發言人張永杰前往市刑大報案。

國民黨高雄市黨部表示，由於明日參加活動的民眾眾多，為維護參加民眾之人身安全，對此不敢輕忽且嚴加看待，由發言人張永杰於28日前往高雄市刑大報案。

市黨部強調，黨慶歡迎來自四面八方的好朋友來一起為國民黨慶生，有任何意見可以透過理性和平的方式表達，但對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，市黨部表示譴責與遺憾。

