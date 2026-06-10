鄭麗文將抵華府有緣見川普高層？ 前官員：機率不會是零

國民黨主席鄭麗文訪美行即將來到重頭戲，預計美東時間9日抵達華府進行4天的行程，據先前消息，鄭麗文在華府主要的行程包括拜會美國國會議員、行政部門，以及在戰略暨國際研究中心（CSIS）等主要智庫進行閉門座談。外界關注鄭麗文在華府能見到的最高層級官員，對此，淡大國際事務與戰略研究所教授黃介正指出，就像黨主席特別顧問兼中常委李德維指出的「拭目以待」，他認為鄭麗文見到川普政府高層的機率不會是零。

黃介正昨（9）日在中天網路節目《Cti Talk網路論壇》中指出，大家關切鄭麗文會不會見到什麼高層、有沒有不期而遇，或不小心通了一個電話。黃表示自己做兵棋推演的，他認為機率不會是零，做兵棋推演不會有任何一個想定機率是零或是一百，它就是在中間，只是機率高或低而已。既然李德維說拭目以待，那當然不會往零走。只是說要是鄭和美方高層通了話，對她個人在黨內的聲望、對於九合一選舉有什麼樣的影響？或是對兩岸關係有什麼影響？這才是要觀察的重點。

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黃介正指出，「川習會」之前他去了華盛頓，除了川習會的觀察，他也去了解美國對鄭麗文的態度。美國當然會好奇「鄭習會」之間的談話，川普跟習近平也有其他官員不在場的私下相談。可是美國如果想要知道這些事情，他不會派很高層的人來探聽鄭麗文跟習近平的談話。

他認為，其實國民黨對「鄭習會」透明度滿高的，她回台後有邀請各國駐台代表到國民黨中央黨部親自說明「鄭習會」的過程，台灣媒體的報導也很發達。另外鄭麗文她的態度就是：「我都公開講」。其實她到華盛頓以前，所有跟美國智庫的談話，公開地在僑界的講話、接受媒體的訪問，到時她在華盛頓也會再接受美國媒體的訪問，這些種種都可以傳達訊息。

「我很早以前，在鄭麗文訪美出發半個月前我就說她應該會很成功。」黃介正進一步說明，跟美方行政部門見面，基於雙方默契，不能講跟誰見面、什麼層級、談了什麼，這都不能講。之前黃國昌不能講，盧秀燕也不能講，所以鄭麗文也不需要講，外界知道的有限。

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