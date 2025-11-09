鄭麗文將會晤AIT ？綠委善意提醒這件事

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文傳出將在下周會晤美國在台協會(AIT)一事，民進黨立委許智傑今(11/9)表示，鄭麗文日前受訪時提出俄國是民主國家，讓黨內外、國內外都有許多質疑，希望屆時鄭麗文可以向AIT表達愛國愛台灣的立場，別只想著跟中共合作，亂了方寸。

國民黨主席鄭麗文，資料照，翻攝鄭麗文臉書

鄭麗文日前接受媒體《德國之聲》訪問時，與主持人數度言語交鋒，甚至當談到俄烏戰爭、俄國總統普丁時，說普丁不是獨裁者，是民主選出的領袖，引發各界討論。

廣告 廣告

AIT傳出將在下周約鄭麗文會談，確認藍營對於國防特別預算的態度與立場，以及國民黨未來的兩岸路線及國際政策，並建立有效的溝通管道。

許智傑指出，鄭麗文認為俄國是民主國家等言論，不僅國內外、甚至在國民黨內，也有許多同志表示質疑。

針對鄭麗文傳出近日將與AIT會晤，許智傑說，希望鄭麗文可以強烈表達愛國愛台灣的立場，不要只想跟中共合作，亂了方寸。

更多FTNN新聞網報導

央視公布沈伯洋收錢影片 本人反問：證據呢

鄭麗文追思共諜 吳思瑤：背叛者追思背叛者剛好而已

高雄市長民調第二是許智傑？本人回應：連陳其邁都知道我不是塑膠

