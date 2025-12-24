鄭麗文將聘王金平任最高顧問 國民黨通過首波徵召 龍介選、柯志恩、蘇清泉、吳秀華出擊

國民黨中常會通過首波徵召龍介選、柯志恩、蘇清泉、吳秀華等4人，翻轉南三都目標明確。（圖片來源／柯志恩臉書）

國民黨主席鄭麗文今（24）日表示，經她親自向前立法院長王金平提議，王已同意被聘為國民黨「最高顧問」，中常會並通過首波提名4人，正式徵召立委謝龍介選台南市、柯志恩選高雄市、蘇清泉選屏東縣，要翻轉「南三都」，另外還有臺東縣議長吳秀華競選台東縣長。

鄭麗文是在獲王金平同意後，在明年元月會正式頒發最高顧問的聘書。中常會並且通過4位首波提名名單，以及「藍白合」共同提名機制。

鄭麗文說明，王金平的全臺人脈非常寬廣，希望能為國民黨持續貢獻，而她說明兩人淵源，在第一屆任立委時的院長就是王金平，她受到很大的提攜和定期請益 。

而王金平在日前於高雄舉辦從政50年感恩餐會，結果外界將焦點鎖定鄭麗文未出席，且說國民黨的代表就是柯志恩，引發外界誤解。王金平向鄭麗文表示是否要發新聞澄清，鄭則回，「免啦，她在中常會說比較快」。

王金平有兩大使命願望，傅崐萁批「清德宗元年」

鄭麗文解釋說，因為那場是定調以高雄在地政治人物為主的活動，否則邀請她的話，就要邀請歷任黨主席和歷任五院院長，而柯志恩是高雄市黨部主委，所以王才說是國民黨的代表。

她並轉述，王金平多次提醒，他在退休後最重要使命和願望，一是促進臺灣內部和諧和團結，二是全力推動兩岸和平，就是他人生最大的願望和使命，王每次講到這個都要搖頭一下說，「今天民進黨的執政，就是始作俑者。」

國民黨主席鄭麗文將聘前立法院長王金平任「最高顧問」。（圖片來源／鄭麗文臉書）

立法院黨團總召傅崐萁接著報告賴清德彈劾案程序指出，明年一月會在立法院舉辦兩場公聽會，邀請賴列席說明答辯，三月在全國各縣市由舉辦由立法院召開的公聽會，讓全民一起參與。

傅崐萁並指出，五月則會再次邀請賴列席答辯，並在520舉行立法院全院委員會的彈劾程序，不希望一位鬥雞總統，把臺灣變成「清德宗元年」，希望全民起義，推翻暴政。

「藍白合」提名協商李乾龍領軍，三人再戰要翻轉南三都

組發會主委李哲華則是報告「藍白合」要成立的「兩黨協商工作小組案」，成員包括擔任召集人的副主席李乾龍、傅崐萁、李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及須與民眾黨合作的縣市黨部主委。

中常會同時通過首波提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華後，由鄭麗文逐一介紹、披掛彩帶，並高喊當選口號。

鄭麗文強調，提名提早到年底就開始進行是非常罕見，因為民進黨現在天天搞選舉，在經與基隆、台北、新北等藍營執政縣市首長討論後，將以推動市政為優先，不要現在開始進入選戰，所以連任提名作業，會安排在明年適當的時間。

鄭麗文並介紹說，謝龍介、柯志恩、蘇清泉都曾有參選縣市長的經驗，雖敗猶榮、愈戰愈勇，創下非常傲人的奇蹟，她相信，明年他們就會在更高的起點，改變從現在開始。

原本未列首波提名的吳秀華，因已完成地方整合後被入列。鄭麗文強調，吳是原住民媳婦，是台東縣族群融合最好的代表，更好一棒接一棒，延續國民黨縣長饒慶鈴的執政。

