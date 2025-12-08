鄭麗文將與習近平會晤？他曝1原因喊「這是好事」酸：要去安慰習主席？

政治中心／黃韻璇報導

國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而作家吳祥輝就酸「這是好事」，認為會更加速川普具體推進台灣保證法案。

據《自由時報》7日報導，知情人士透露，雙方已達成共識「鄭習會」可能在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，要求一，是堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；要求二，應阻止是限制中國人民往來、歧視大陸配偶的「國安法制」立法進程；要求三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。

有消息稱，「鄭習會」可能在農曆年前後登場。（圖／翻攝自新華網、國民黨臉書）

對此，作家吳祥輝就在臉書發文開酸「中國國民黨失去十年政權，不思量，自難忘。十年來真的是生死兩茫茫」，提到2015年11月7日「馬習會」在新加坡舉行，馬英九當時是中華民國總統，不是中國國民黨主席；2016年11月1日「洪習會」在北京上演，洪秀柱當時則是國民黨主席。

吳祥輝指出，當時馬英九在2016總統大選前兩個多月演這齣，洪秀柱在2016蔡英文總統就職約半年後去找習近平補血，如今鄭麗文可能選在美日台剛剛「台灣有事，日本有事；日本有事，美國有事」的敏感時刻「鄭習會」，他直言，是要去安慰習主席？並認為「我看這是好事，會更加速推進川普的台灣保證法案」。

不過針對相關報導7日晚間國民黨做出4點駁斥，稱「該報報導純屬捏造」，並指出兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。接著國民黨強調，「本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任」。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

