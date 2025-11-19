鄭麗文將見黃國昌！他勸「5個字」促藍白合
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，今（19）日將與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，希望能為未來的藍白合預作準備。前立委陳學聖表示，藍白若要合作，難度極高，唯一前提應是以2028年勝選為最高考量。他強調，只要想清楚這點，許多爭議自然較易處理，但目前各方盤算複雜，使得合作前景並不樂觀。
陳學聖指出，若談到2026年立委與地方民代的提名，由於多屬複數席次選區，各黨勢必各自提名，過去藍營亦曾出現國民黨、新黨、親民黨多方競爭的狀況，因此在民代層級本就不存在所謂藍白默契，全憑候選人自身實力競爭。
他進一步表示，真正的困難在縣市長布局。原本執政的縣市沒理由讓出位置；以40多萬人口的新竹市為例，現由民眾黨執政，民眾黨不太可能讓出。同理，國民黨又怎會讓出400多萬人口的新北市？若以候選人優劣比較，是否只看民調也充滿爭議。
陳學聖提到，國民黨副主席兼祕書長李乾龍在2024總統選戰期間曾主張，藍白合不能只比民調，還須比較政黨公職人數、基層實力等條件。也正因如此，雙方在關鍵處始終談不下去，再多善意累積，最終仍因底層結構無法協調而破局。
他分析，民眾黨的發展策略與民進黨當年推動總統「由間接改直接選舉」的歷史路線頗為類似。當年民進黨與已故前總統李登輝合作推動修憲，使得政治賽局改寫。民進黨認為與其等待地方包圍中央的漫長過程，不如直接挑戰總統大位，因為「贏者全拿」。結果在第二次總統直選中，因藍營分裂，陳水扁意外當選，開啟民進黨大規模吸納人才、壯大派系與版圖的契機。
陳學聖指出，民眾黨近年積極布局縣市長戰場、擴張人才結構，與當年民進黨直攻總統的企圖相似。這也是2024年柯文哲堅持不退、一定要選正的原因之一，因為「贏者全拿」的政治現實仍然存在。
他認為，各政黨本就會為自己政治未來進行盤算，合作困難乃天經地義。藍白真正可能合作的反而只有目前民進黨掌權、較難勝選的縣市，但此類選區意義有限、爭議不大，因此對整體大局影響也相對不大。
陳學聖最後強調，「能捨方能得」，但關鍵在於究竟誰該讓步、誰應受益。他質疑，經歷2024年的挫敗後，藍白新任領導階層是否能展現新的作風與突破，並盼望此刻能成為合作的良好起點。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
鄭麗文今見黃國昌！台大法律系學姐學弟比一比 從政後都與綠決裂
鄭麗文、黃國昌將會面！媒體人預言只會談「這些事」：講2026太早
內幕／搞定美、日、星三國！鄭麗文展現國際人脈 助國民黨大外宣
其他人也在看
明天見鄭麗文 黃國昌：在野黨聯手為台灣未來點燈
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於明日會面，黃國昌今（18）日受訪時透露，明天與鄭麗文會談，「民眾黨本於最大的誠意跟善意」，希望針對聯合政府的理念、雙方對於公共政策看法以及當執政黨在撕裂社會造成社會的對立跟衝突的時候，在野黨要一起聯手撐起這個國家，為台灣的未來點亮一盞燈。自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文今見黃國昌 台大法律學姐學弟比一比
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後，今（19）日將與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，會面時間從3時至4時30分，1個半小時全程公開，國民黨部分除鄭麗文外，祕書長...今日新聞NOWNEWS ・ 17 分鐘前
影/鄭麗文超霸氣伴手禮「藍白雙鵲」鶯歌陶瓷盤曝光！
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，鄭麗文致贈象徵「藍白共行」的一對台灣藍鵲造型鶯歌陶器，民眾黨也回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。中天新聞網 ・ 2 小時前
鄭黃會「藍白要合超高難度」 陳學聖：要以2028勝選為第一考量
國民黨主席鄭麗文今（19日）下午會見民眾黨主席黃國昌，商討藍白合作事宜。前立委陳學聖表示，「藍白要合，真的超高難度的難！」他主張雙方「一定要以2028勝選為第一考量，想通了，很多事就好處理了！」太報 ・ 6 小時前
藍拋一國兩區 蕭旭岑：若否定須修憲
國民黨副主席蕭旭岑17日指出，兩岸交流必須回到憲法「一國兩區」規定，才能確保與大陸有共同政治基礎。對此，內政部長劉世芳18日回應，憲法明定很清楚，沒有解釋空間；蕭旭岑則進一步表示，確實沒解釋空間，法律明確就是《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，若劉有意見，請她呈請賴清德總統修憲或廢掉該法。中時新聞網 ・ 13 小時前
鄭麗文、黃國昌將會面！媒體人預言談「這些事」：講2026太早
國民黨主席鄭麗文明（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面。媒體人尚毅夫分析，鄭麗文作為黨主席的權威，目前看來不太強，雙方見面頂多是交換些意見，不會有太多結論，且現在去談2026選戰恐怕還太早。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學者：放棄一中解讀權 對台不利
國民黨副主席蕭旭岑17日表示，新任國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法，我國憲法就是一中憲法也包含一國兩區規定，才能確保跟大陸有共同的政治基礎。對此，淡江戰研所兼任副教授黃介正表示，蕭旭岑的說法合乎中華民國憲法與兩岸人民條例的精神，認為蕭的看法是，如果台灣自行放棄對一中的解讀權，等於跟大陸完全切割，對台灣也不利。中時新聞網 ・ 13 小時前
卓揆批財劃法修正如拿錯藥硬吞 侯友宜：誠心、誠信溝通
立法院藍白聯手14日再度強修財政收支劃分法，行政院長卓榮泰批評，中央政府和國家本來沒有生病，是國會在弱化中央，還拿錯的藥要中央硬吞下去。對此，新北市長侯友宜今天表示，修法過程應該公開、透明，讓人民知道財政分配，他也希望有誠心、誠信的溝通，解決紛擾。自由時報 ・ 7 小時前
藍白合難度超高 陳學聖點破致命傷：談到「這點」就會破局
國民黨新任主席鄭麗文今（19日）下午將和民眾黨主席黃國昌會面，藍白合議題再度掀起政壇討論。國民黨前立委陳學聖昨（18日）在臉書撰文直言，藍白要合作「超高難度」，核心癥結在於2026縣市長提名、政黨實力落差及政治盤算不同，導致雙方「到關鍵時刻就破局」。他也以民進黨當年直攻總統的策略類比民眾黨想從縣市長層級擴張的企圖，強調藍白若無法放下私心，只能在民進黨執政縣市等象徵性選區合作，意義有限。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
4200萬印安全手冊 藍委批：比照顧國軍重要
[NOWnews今日新聞]國防部花費4279萬印製的「台灣全民安全指引」今（19）日起展開家戶普發作業，全國22縣市區分4批次，且外離島及偏遠地區優先發放，並透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
國民黨「充電樁巨嬰說」挨批！基隆議員怒：把市府的錯誤包裝成別人的要求
即時中心／温芸萱報導國民黨基隆市黨部昨（18）日上架一支短片，指稱「沒有充電樁卻一直喊要電動公車，就像巨嬰行為」，引發地方議員反彈。基隆市議員許睿慈表示，這種將公共議題簡化為戲謔語言的做法，不只模糊焦點，甚至完全顛倒是非，把市府自身的政策跳票包裝成別人的要求，令人難以接受。民視 ・ 6 小時前
台智光求償勝訴 何孟樺批蔣萬安：謊言治市的代價
台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，提出民事訴訟追繳價差與延遲付款的利息，台北地方法院18日宣判警察局一審敗訴，應支付5312萬餘元，北市警局表示將上訴。台北市議員何孟樺表示，這不只是台智光商人貪婪吸血的索求，更是台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出的代價；市府一再宣稱已經解除子約，實則是處自由時報 ・ 2 小時前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。民視 ・ 1 天前
鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。前立委陳學聖認為，各黨為自己政治未來各有盤算，所以藍白要合，難度真的超高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 4 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前