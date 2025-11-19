鄭麗文將見黃國昌！他勸「5個字」促藍白合

▲民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文見面，未來2026年是否能如願參選新北市長，還待藍白協調。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，今（19）日將與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，希望能為未來的藍白合預作準備。前立委陳學聖表示，藍白若要合作，難度極高，唯一前提應是以2028年勝選為最高考量。他強調，只要想清楚這點，許多爭議自然較易處理，但目前各方盤算複雜，使得合作前景並不樂觀。

陳學聖指出，若談到2026年立委與地方民代的提名，由於多屬複數席次選區，各黨勢必各自提名，過去藍營亦曾出現國民黨、新黨、親民黨多方競爭的狀況，因此在民代層級本就不存在所謂藍白默契，全憑候選人自身實力競爭。

他進一步表示，真正的困難在縣市長布局。原本執政的縣市沒理由讓出位置；以40多萬人口的新竹市為例，現由民眾黨執政，民眾黨不太可能讓出。同理，國民黨又怎會讓出400多萬人口的新北市？若以候選人優劣比較，是否只看民調也充滿爭議。

陳學聖提到，國民黨副主席兼祕書長李乾龍在2024總統選戰期間曾主張，藍白合不能只比民調，還須比較政黨公職人數、基層實力等條件。也正因如此，雙方在關鍵處始終談不下去，再多善意累積，最終仍因底層結構無法協調而破局。

他分析，民眾黨的發展策略與民進黨當年推動總統「由間接改直接選舉」的歷史路線頗為類似。當年民進黨與已故前總統李登輝合作推動修憲，使得政治賽局改寫。民進黨認為與其等待地方包圍中央的漫長過程，不如直接挑戰總統大位，因為「贏者全拿」。結果在第二次總統直選中，因藍營分裂，陳水扁意外當選，開啟民進黨大規模吸納人才、壯大派系與版圖的契機。

陳學聖指出，民眾黨近年積極布局縣市長戰場、擴張人才結構，與當年民進黨直攻總統的企圖相似。這也是2024年柯文哲堅持不退、一定要選正的原因之一，因為「贏者全拿」的政治現實仍然存在。

他認為，各政黨本就會為自己政治未來進行盤算，合作困難乃天經地義。藍白真正可能合作的反而只有目前民進黨掌權、較難勝選的縣市，但此類選區意義有限、爭議不大，因此對整體大局影響也相對不大。

陳學聖最後強調，「能捨方能得」，但關鍵在於究竟誰該讓步、誰應受益。他質疑，經歷2024年的挫敗後，藍白新任領導階層是否能展現新的作風與突破，並盼望此刻能成為合作的良好起點。

