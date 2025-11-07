鄭麗文將追思中共烈士吳石 吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

記者劉秀敏／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文將出席追思共諜活動，引發熱議。（圖／翻攝畫面）

國民黨新任黨主席鄭麗文8日將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動號稱追思白色恐怖受難者，實際上卻是紀念追求統一的青年及共諜將官吳石，鄭麗文的出席也引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日痛批，鄭麗文上任前就派副主席蕭旭岑見宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台；上任後就要追思「中共烈士」，扭曲歷史，輸誠媚共，「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」

吳思瑤在社群平台發文表示，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭麗文又一驚世駭俗力作，把過去的共諜吳石當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？歡迎更多的叛國者？鄭麗文不只是非不分，更是敵我不分！

吳思瑤說明，吳石何許人也？是中共封為「密使一號」，滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國，而1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的就是蔣介石，蔣介石曾在日記中記載吳石讓他「心寒」，鄭麗文祭拜叛國者，蔣介石地下有知，應該又「心寒」一次吧。吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。

吳思瑤痛批，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。這不是政治思想的差異，這是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。

吳思瑤指出，鄭麗文上任前就派副主席蕭旭岑見宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台；上任後就要追思「中共烈士」，扭曲歷史，輸誠媚共，「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」

