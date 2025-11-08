鄭麗文將追思中共間諜吳石 王定宇喊荒謬：如同對著蔣介石吐口水

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派社團舉辦的「白色恐怖受難者追思大會」，追思對象包括中共潛伏在台的最高階間諜吳石，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇批評，鄭麗文此舉不僅是在對著當年處死吳石的蔣介石吐口水，也讓國民黨成為中共的附庸黨部，更對不起當年無辜的白色恐怖受害者，泛藍支持者真的能接受？

王定宇認為，白色恐怖時期有真正的共諜一點都不冤枉，而被冤枉的受難者應該給予平反。（資料照）

王定宇表示，吳石被中共封為第一號間諜，當時在國民政府出賣了國家軍事機密，讓中國共產黨能屠殺成千上萬的國軍弟兄，國民黨也因此敗逃到台灣，到了台灣吳時繼續出賣台灣軍事機密，最後才被蔣介石逮捕槍斃，吳石就是一個不折不扣出賣中華民國、背叛國軍、被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖受難者。

王定宇指出，中國共產黨不僅為吳石拍連續劇，還表揚他對消滅中國國民黨有功，現在身為國民黨主席的鄭麗文要去紀念他，何其荒謬，簡直是把國民黨赤化，讓國民黨成為中共的附庸黨部，也根本是在對著蔣介石當面吐口水，「鄭麗文完全站在中共立場的所做所為，泛藍支持者、眷村長輩們能夠接受？」

針對鄭麗文強調，台灣民主轉型幾十年，充分尊重言論自由、政治思想。王定宇說，今天的場合是和白色恐怖受害者和解的過程，鄭麗文這種說法更進一步侮辱了白色恐怖受難者，用白色恐怖受難者來美化吳石，等同於用共諜的紅色力量，污染無辜的白色恐怖受難者，對不起台灣那段歷史受難的人。

王定宇強調，白色恐怖時期有真正的共諜一點都不冤枉，而被冤枉的受難者應該給予平反，鄭麗文刻意把兩者混淆，根本就是對不起這些白色恐怖時期真正的受難者。有這樣的黨主席鄭麗文，跳腳的應該是國民黨支持者，擔憂的應該是台灣全體人民，唯一額手稱慶的只有中國共產黨。

