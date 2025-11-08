鄭麗文將追思共諜吳石活動 蔣萬安反應曝
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台北市長蔣萬安表示，應該紀念那些捍衛中華民國、保衛中華民國台灣，為中華民國犧牲、奉獻的前輩。
蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，並於會前受訪。媒體詢問鄭麗文今日參加統派社團舉辦「五O年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，包括中共安插在國民政府內部最高階共諜將官、遭到國民政府槍斃的吳石，媒體詢問鄭麗文的行為是否恰當？
蔣萬安回應表示，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲、奉獻的前輩。」
鄭麗文要把國民黨賣給中國？吳欣岱揭這舉動：假反共真投共
國機國造「勇鷹高教機」故障頻傳！徐巧芯：應做這兩件事確保飛安
黃仁勳抵台快閃只停1天半！被問是否見面 蔣萬安這樣說
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
國民黨主席鄭麗文今天（11/08）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，日前消息傳出遭指控「祭拜最高階共諜吳石」等，引發批評，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」今天發出聲明，說明此一「秋祭」活動是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義，且秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者。互助會強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。」太報 ・ 13 小時前
揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包
政治中心／李明融報導國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午參加「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，竟包含1950年中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石，吳石生前遭到蔣介石政府槍斃，牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。然而，「財經網美」則是發文揭露吳石曾因洩露大量情報，害死大量國軍的事蹟，傻眼痛批「鄭麗文是藍史上最大草包」。民視 ・ 10 小時前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩；不過，鄭麗文今 天仍然 沒有取消行程，而她也強調，這場活動並非以吳石為主軸，她所要悼念的，是當時因為政治思想而坐黑牢的政治犯。司儀說：「向人民忠魂烈士靈前，獻花。」身穿黑色西裝低頭默哀，國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但共諜吳石的遺像卻出現在名單中，國民黨主席鄭麗文說：「政治受難者，所辦的秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，還有他們邀請的活動的，比如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」只是鄭麗文前一天才這麼說，國民黨主席鄭麗文(11.7)說：「出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」從有歷史意義，再到8日提前在臉書上秀出邀請函跟流程表，澄清活動未曾提及吳石等人，或許是因為吳石的身分。雖然是前國防部中將參謀次長，其中九月中國推出的電視劇，《沉默的榮耀》才以吳石為腳本，因為吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續替中共進行地下工作，但就在1950年共諜身分被發現，只是明明前一天，就知道吳石列在其中，卻仍沒有取消似乎黨內有都有意見。台北市長蔣萬安說：「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」國民黨主席鄭麗文說：「當然蔣市長講的也沒有錯，對於(吳石)真的是有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆，或者是情報工作的，這當然是(和政治受難者)完全不一樣的。」僅管鄭麗文再三強調祭悼活動和吳石沒有關係，但吳石的遺像就在現場名單上，輿論也持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
出席白色恐怖追思會名單有共諜 鄭麗文：邀請資訊未提及吳石等人
這場「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」由白色恐怖倖存者與犧牲者家屬自發舉行，自1991年起已舉辦34年。媒體先前報導，追思名單中包括共諜吳石，他曾任國防部中將參謀次長、為中共最高情報官，遭判死刑後被中共追封為烈士。對此，主辦單位澄清，報導所稱活動聚焦共諜等人...CTWANT ・ 13 小時前
統派活動現場奉吳石為「犧牲烈士」 鄭麗文急喊：不一樣
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石。鄭麗文先前曬邀請函澄清吳石非主祭對象，但活動現場仍將吳石列為「犧牲烈士」，對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關，他也與白色恐怖受難者「完全不一樣」。鏡新聞 ・ 9 小時前
蕭美琴登歐洲議會演講 綠委曝重要訊號：台灣能一起坐下談國際策略
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導副總統蕭美琴日前無預警現身歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會上發表演說，成為台灣首位在外國議會演講的副總...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
又見優先席爭議！身障男被貼臉拍照「公審」 他無奈：現在社會怎麼了
昨（6）日下午約14時30分左右，一名男子搭乘捷運時，因左手及左腳天生缺陷，加上當天腳不舒服，於是坐在「優先席」休息。不料，一名長者突然走過來對著男子的臉瘋狂拍照，並將照片上傳至臉書，讓他不禁發文無奈道「現在社會怎麼了，身障者也會被趕離博愛座？？？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
首例！美法官永久禁止川普以鎮壓示威為由出兵波特蘭
美國總統川普過去幾個月以鎮壓反政府示威為由，對包括波特蘭在內多座大城派出國民兵。奧勒岡州一名聯邦法官週五（11/7）判決，川普不得派兵進駐波特蘭，而這也是美國首次有法院永久禁止川普政府向地方城市派兵。太報 ・ 13 小時前
出席白色恐怖追思會惹議！鄭麗文：吳石不在所認定的政治犯定義中
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。對此，鄭麗文表示這是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。中天新聞網 ・ 11 小時前
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。鏡報 ・ 11 小時前
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鄭麗文出席統派團體「追思共諜活動」！民進黨轟敵我不分配合中共統戰：中國的國民黨主席？
戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？放言 Fount Media ・ 1 天前
連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。中央社 ・ 13 小時前
綠批鄭麗文祭共諜 他曝姚文智岳父曾做這事
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
連江縣長王忠銘頒發績優志工表揚狀 (圖)
連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，包括鐵板社區發展協會志工張香壘（右）等7名個人志工獲獎。圖為王忠銘（左）頒發表揚狀給張香壘。中央社 ・ 13 小時前
伊州開始發部分糧食券 白宮上訴添不確定
由於聯邦法官日前下令川普政府須於周五(7日)前全額撥付聯邦糧食補助計畫(SNAP)資金，因此伊利諾州近200萬名依賴SN...世界日報World Journal ・ 13 小時前
鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識
許美華認為，儘早直球對決，讓台灣人自己決定自己的命運，不是台灣人就是中國人，沒有模糊空間，也蠻好的，「我要好好活著，看到國民黨被共產黨團滅！」放言 Fount Media ・ 15 小時前
獨家／105輪型「獵豹」戰車優先配發花東部隊 提升東部地區防衛戰力
軍備局最新研發完成的105公厘型「獵豹」戰車預計明年進入戰術測評階段，國防部將領透露，目前國防部已專案核定，只要戰測符合需求即可立即進行小批量量產，首批「獵豹」戰車將交付陸軍花東防衛指揮部所使用，提高東部地區的海岸防衛戰力。鏡報 ・ 13 小時前
颱鳳凰風來襲 台電苗栗區處整裝戒備
鳳凰颱風即將來襲，根據中央氣象署預估由於颱風所處環境有利發展，未來將持續增強且不排除於下周二、三有穿台侵襲的可能，台電苗栗區營業處八日超前備妥各項防颱準備工作，包括預防性樹木修剪、線路特別巡視等預防性工作，並已盤點妥各式車輛、機具等防災設備及材料盤點等作業，並調度搶修人力隨時待命，全面整裝戒備颱風可能帶來的各項災害，務求降低災情及迅速復電。台電苗栗區處特別提醒民眾及早做好防颱準備工作，加強固定戶外看板、招牌等易掉落物件，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電；另外針對抽水站等不能停電等相關單位或設備，須及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有「颱風 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
【何啟聖專欄】花放在吳石碑前 香氣飄向對岸——鄭麗文現身秋祭的思考
何啟聖／資深媒體人 馬場町的風總帶著記憶的迴聲。尤其在白色恐怖秋祭前夕，花束、名單、悼念與儀式像被重新擦亮。吳石的名字再次被置於聚光燈下，被以「受難者」之名反覆呈現。 但在台灣另一處無名的荒地，國民黨政府派往大陸的敵後特工依舊無碑、無名、無人替他們唸一段歷史。水牢裡失溫的人、刑場上倒下的人、死在荒野的影子，沒有上映、沒有紀念、沒有銘刻。 這是台灣記憶中最顯眼...匯流新聞網 ・ 16 小時前