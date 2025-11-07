鄭麗文將追思最高階共諜吳石 綠營質疑：是中國的國民黨主席？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨主席鄭麗文將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共最高階共諜將官吳石。對此 ，民進黨今（7）日痛批，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？

民進黨發言人戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。

戴瑋姍進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

廣告 廣告

戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？

更多FTNN新聞網報導

明出席白恐追思含共諜惹議 鄭麗文盼歷史悲劇別複製：不需再為政治信仰付出代價

鄭麗文幫普丁開脫洗白？民進黨轟國際笑話：國民黨也站在獨裁陣線

昔批國民黨喪盡天良！今成黨主席 鄭麗文曝「由綠轉藍」關鍵：深受連戰感動

