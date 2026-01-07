鄭麗文將頒「實踐一等獎章」 蔡正元證實下午領獎

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前總統馬英九涉及「三中案」與舊中央黨部大樓交易案，一審判馬英九等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月；上個月31日二審維持判決。對此，國民黨主席鄭麗文今(7)日將在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，蔡正元也證實將出席領獎。

鄭麗文今日將在中常會頒獎給蔡正元，組發會主委李哲華透露，蔡正元過去擔任國大代表、立法委員，也當過黨務幹部，只要認為對黨有特殊貢獻的，都會趁機表揚。

蔡正元也在節目「蔡正元講座」表示，鄭麗文用黨的名義頒獎給他，自己知道前考試院長關中、前台中市長胡志強、星雲大師等人都曾獲獎，直呼「我沒那麼偉大」，證實下午2點會去領獎，因為畢竟是黨頒發的，「我也沒有參加別的黨」。

