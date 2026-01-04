鄭麗文將「美攻擊委國」比喻台海 吳思瑤：扯遠了

針對國民黨主席鄭麗文將美國攻擊委內瑞拉對比台海，綠委吳思瑤認為「扯遠了」。（中時資料照，鄧博仁攝）

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所；國民黨主席鄭麗文4日認為，從日本首相高市早苗事件到中共圍台軍演，可看到川普或白宮立場都很淡然，並呼籲賴清德總統「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。對此，綠委吳思瑤表示，鄭麗文扯遠了，台灣沒有發生讓鄰國頭痛的人口販運或毒品走私。

針對美國與委內瑞拉衝突，中國認為美方違反《國際法》，而鄭麗文則借鏡看台海，認為川普不想插手台海議題？吳思瑤4日上午於立院受訪時表示，對於國際局勢，台灣要做的就是持續觀察，對於他國發生的事情也是持續觀察，不宜過當評論。

吳思瑤提及，至於鄭麗文要將此事件扯到台灣、美國對台關係，「我覺得她是扯遠了。」對於國際關係要保持合理及正向觀察，而台灣自己也非常清楚，台灣與委內瑞拉完全不相同，台灣是自由民主法治的國家，並沒有發生讓鄰國、國際社會都頭痛的人口販運或毒品走私作為。

吳思瑤指出，「我們該做的，就是台灣要持續作為國際社會正能量，在國際社會爭取更多正向支持，這才是我們該做的事情」。

吳思瑤說，對於鄭麗文這些風馬牛不相及的評論，硬要從此事件扯到美國對台，「我想不要在任何時間都發動疑美論，台灣要做的是爭取國際支持、向中國來展現我們捍衛和平的決心」。

