鄭麗文專訪槓記者稱「普丁非獨裁者」 洪秀柱：獨不獨裁非外界可以評論

記者詹宜庭／台北報導

洪秀柱批評德國之聲不懷好意。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，記者提到「歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是俄國總統普丁這位獨裁者」，沒想到鄭麗文卻回「我完全不這麼認為，普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發熱議。對此，國民黨前主席洪秀柱今（1日）批評「德國之聲」不懷好意，更稱「普丁是不是獨裁者他們老百姓最了解，而不是外界說普丁產生方式如何、作風如何，這不是外面的人來評論的」。

洪秀柱表示，德國之聲向來不懷好意，自己曾經接受過他們訪問，但他們訪問不是訪問是辯論，提出任何問題都有主觀意識存在，「普丁是不是獨裁者他們老百姓最了解，而不是外界說普丁產生方式如何、作風如何，這不是外面的人來評論的，每個國家有不同體制，只要這個體制能帶給老百姓生活無虞、安居樂業，就是很好的制度。」

廣告 廣告

洪秀柱近一步指出，每個國家風俗習慣特性都不同，把西方民主帶到東方是否適合？每個國家都不一樣，只要老百姓覺得好就是好，只要老百姓覺得不好，那這個政權就一定會被推翻。

更多三立新聞網報導

和宋濤確立1事！蕭旭岑：鄭麗文上任國共交流恢復到馬英九時期

鄭麗文稱普丁不是獨裁者 曹興誠發公開信怒批：妳中了邪

聽完鄭麗文獨裁者說 林濁水搖頭「十足草包一個」：廢話多到不可思議

鄭麗文稱「普丁非獨裁」有玄機？周玉蔻驚曝背後暗算：她私下連連偷笑

