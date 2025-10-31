鄭麗文專訪脫口：蒲亭不是獨裁者 是民選

▲國民黨準黨主席接受《德國之聲》專訪，談到兩岸關係，也拿兩岸關係與俄烏戰爭比較，不過她卻脫口說，俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，她接受《德國之聲》專訪，談到兩岸關係，也拿兩岸關係與俄烏戰爭比較，不過她卻脫口說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不是獨裁者，是「透過民主選舉產生的領袖」，當德國之聲對此表達質疑時，鄭麗文還說，「我比你熟多了。」

《德國之聲》問，「台灣要不要變烏克蘭，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在中國領導人習近平手上，俄烏戰爭在爆發的時候，很多人也覺得可以透過和平的談判來解決，但現在歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」

鄭麗文：台灣不會變第二個香港，但可能變第二個烏克蘭

鄭麗文說，俄烏戰爭本來就不該發生，這不只是蒲亭的關係，蒲亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。《德國之聲》驚呼，「你這是開啟了一個新的國際理論。」鄭麗文說，「俄羅斯已經民主化很多年了，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都有非常多的問題有待改革，但他是一個透過民主選票產生的總統，你就不能夠說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。」

再談到兩岸關係，鄭麗文強調，台灣不會成為第二個香港，但更應警惕成為「第二個烏克蘭」，並批評民進黨政府的兩岸政策恐將把台灣推向戰爭邊緣。

鄭麗文指出，香港與台灣的體制截然不同，「我們本來就不是香港，也不可能變成第二個香港」。她認為，北京並沒有要把台灣「香港化」，而真正的風險在於兩岸關係日益緊張，使台灣可能陷入烏克蘭式的戰火。「看賴清德越來越像澤倫斯基，這是一個不好的現象，台灣不應該讓自己變成第二個烏克蘭。」她強調，蔡英文政府過去對俄烏戰爭的判斷「極為嚴重誤判」，如今應從中吸取教訓，避免重蹈覆轍。

鄭麗文：民進黨讓台灣變成國際博弈的旗子，喪失自主

對於外界認為台灣命運取決於中國領導人習近平的看法，鄭麗文明確表示不同意。她強調，台灣的前途不應交由他人決定，「不論是交給北京或華府，不論是習近平還是川普，那都不是台灣該走的路。」她認為，民進黨的做法讓台灣成為國際博弈下的棋子，喪失自主權與發言權，「台灣應該發揮關鍵作用，而國民黨要扮演促進和平的重要角色。」

鄭麗文強調，戰爭中最無辜的是平民與士兵，不論是烏克蘭還是俄羅斯，「我們不希望台灣街頭變成烏克蘭街頭」。她表示，台灣社會應拒絕被推向戰場的命運，「和平才是對的價值，即使很多人不相信，我們仍要努力去爭取」。

面對外界質疑國民黨在國際局勢中的影響力有限，鄭麗文回應：「國民黨現在只是小小的在野黨，但台灣不應因為弱小就放棄主導權。」她強調，若國民黨的努力能推動兩岸和解、區域和平，甚至促進美中緩和，「那將是對全世界的鼓舞」。

