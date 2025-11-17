鄭麗文專訪1／多國關切藍兩岸主張走向 鄭麗文欲導正遭民進黨曲解形象

AIT處長谷立言（左）邀請鄭麗文（右）未來在適當時機訪問華府。（國民黨提供）

不只與AIT處長會面，鄭麗文上任後，先後與新加坡、英國、德國等駐台代表，以及日本台灣交流協會代表碰面，也證明未遭駐台機構封殺。鄭接受本刊專訪時揭露，各國代表對國民黨主席更替後最感興趣的，都脫離不開兩岸議題，國際社會幾乎態度一致，不希望兩岸發生戰爭衝突，認為台灣地處重要戰略地位，不只影響台海、東亞，而是會衝擊全球民生經濟，影響遠超烏俄戰爭，「無庸置疑，國際希望兩岸和平。」

談及與國際友人互動，她表示：「這是黨主席非常重要的工作！」由於民進黨長期執政，壟斷相當話語權，進而以片面之詞誤導國際友人，使得他們對國民黨產生誤解，所以黨主席需親自溝通，「把它（指錯誤觀念）糾正過來。」即便要激烈溝通也無妨，否則國際友人、媒體容易積非成是；尤其，在與各國駐台代表互動過程中，她更察覺，民進黨不只誤導了國際友人，也誤導了台灣人。

鄭麗文會晤AIT處長谷立言，對外未提軍售議題。圖為陸軍M1A2T戰車上月底成軍，是台灣國防重要里程碑。（翻攝總統府flickr）

鄭麗文指出，綠營對外讓國際以為民進黨提倡民主自由，其實講的是去中國化、類兩國論，不斷暗示台獨；國際社會明明支持的是民主自由，綠營對內卻混水摸魚置換概念，讓台灣民眾誤以為國際暗助台獨、與對岸對抗，「這是民進黨的認知作戰。」 鄭進一步質疑，民進黨誤導國際社會，讓他們以為國民黨放棄台灣民主自由、要投降，「這怎麼可能呢？」她指出，國民黨不搞台獨、不刻意製造兩岸對立與緊張的主張，才是真正與國際社會契合，藍營相信兩岸和解，才能保住台灣民主自由，這不但符合兩岸人民願望，同時符合全世界的利益與期待。

鄭麗文（右）會晤德國在台協會處長狄嘉信（左），以行動打破遭封殺傳聞。（國民黨提供）

「大家期待我帶給國民黨新氣象。」鄭麗文深知黨內對她有期待，她對黨務有諸多規劃，但改革有磨合期，且需要時間習慣新作風，「用舊地圖是不會找到新大陸的，更不會帶來新未來；用新地圖會有某些程度的忐忑，但正確的路必須堅持，才會迎來光明未來。」她會堅持走新的道路，帶領國民黨前行。

