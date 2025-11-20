鄭麗文專訪1》談2028「會幫候選人鋪好路」：國民黨路線符民意絕對加分

國民黨主席鄭麗文本月接棒黨魁一職，不僅成為人氣焦點，更帶動藍營民調回升。她近日接受《中時新聞網》全新節目「政經向前衝」專訪，暢談黨務革新、大選布局與兩岸路線，其中針對2026、2028大選，鄭麗文指提名原則強調「3不」；也透露為何點名盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安都可能是2028黨內總統候選人，其實用意是「要保護候選人」 。

鄭麗文也不認為，黨主席與未來的總統候選人會有磨合問題，因為她的任務就是要證明：今天代表國民黨的方向跟路線符合台灣的利益、台灣人民的期待！至於綠營見縫插針稱「投柯志恩就是投鄭麗文」，鄭麗文更霸氣說：要讓民進黨為這句話付出代價！

國民黨聲勢崛起 鄭麗文看大選：就怕三腳督

針對2026地方首長大選，節目主持人、也是資深記者戴志揚就外界關注的藍白合、及台灣民意基金會最新民調顯示，「藍＋白」的政黨支持度比綠高出近10個百分點，詢問鄭麗文的看法，也提及「鄭主席」上任後，國民黨支持度已上升3.9個百分點，如何評估對選情。

鄭麗文表示，這代表大家對藍白合有高度期待，「民調上面有一個將近10%左右的反應，原因就是信心的問題」；但鄭麗文也坦言，不管今天國民黨一黨有多強，若遇三腳督就是變數「後果難料」、「藍白都有深刻的體認，在野必須團結，不能再讓民進黨予取予求」，這就是藍白合作的基礎。

自信反擊綠營 ：「投柯志恩就是投鄭麗文」 那不是很好嗎

而新北市長被視為藍白合的「看點」，但台北市副市長李四川在藍營呼聲高，會成為既定人選？鄭麗文則說，在藍白都有意願、尤其是在縣市長的層面，當然要透過雙方協商，透過公開公平的遊戲規則，產生最強的候選人。相信兩黨都有清楚的認識，只要大家有誠意，便可以排除所有的困難。

針對2026黨內提名方式，鄭麗文說，如果單一選區黨內出現兩個以上的候選人，「我們這麼多年來，一定是先協調」，協調不成再透過雙方都同意的、公平的初選方式來進行初選，但初選過程某個程度也比較勞民傷財；若大家都很有意願跟決心，實力相差也不是很遠，這種情況下，就會透過初選的方式，絕不會私相授受、量身訂定、黑箱提名。

至於綠營在南部打出「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，鄭麗文秒喊「那不是很好嗎」，自信能達到雙贏的加成效果，霸氣揚言：會讓民進黨為這句話付出代價！

幫總統候選人確定路線？鄭麗文：國民黨的方向符合民意

對於眾所矚目的2028，鄭麗文多次喊出要下架民進黨，但也曾點名黨內總統候選人不只台中市長盧秀燕，可能還有立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等，不擔心「太陽」太多負面影響嗎？另外，距離2028還有兩年多，未來的總統候選人沒兼任黨主席，黨主席會先把路線定好嗎？如何「磨合」？

鄭麗文強調，所謂方向與路線並不是她個人意見，是歷經民主洗禮，獲過半黨員支持的重要路線；而此一代表國民黨的方向跟路線，是否符合台灣的利益與發展？這很重要。她認為，這方向是符合台灣的利益與發展，因此有自信會獲得多數民意支持與期待，「自然就會有選票」。她說，只要在這段時間凝聚與證明是代表台灣的主流民意，對2028年的總統候選人絕對是加分而非減分。

曝光2028藍營3太陽引議論 鄭麗文揭用心

鄭麗文感性重申，黨主席選前選後都曾講過個人的想法，但那不是重點，重點是「我們必須一步一步很堅定、很穩的走出來」。她強調這不是一條好走的路，但「這是一條非走不可的路」。

鄭麗文也說，國民黨可能的總統候選人，現在也有很重要的角色要扮演，待2027年被提名後，會有太多工作，以及需準備的事；而她自己所扮演的角色「就是先幫大家把功課準備好，基礎打好」，包括所有相關的政策論述、人才，甚至戰鬥團隊，「所以當我們候選人被提名了之後，馬上就可以第一線開始作戰。」

鄭麗文說明，之所以點名多位黨內總統候選人，是因為未來這一年變數很多，挑戰很多，很怕被操作成2028已是誰了，那這位候選人可能就會變成箭靶，也會造成很多不必要的壓力跟困擾，「所以我是站在保護可能的總統候選人出發的」。她重申國民黨沒有內定誰，候選人也不只一位，黨中央都是公正的，而總統大選的本質，就像她剛剛說的，「我會把路鋪好、把紅毯鋪好，讓我們迎接明星走上紅毯。」

萬一她的人氣超過其它總統候選人呢？鄭麗文笑稱，那是黨主席選舉時的情形，如今不必有如此操作，大家別再提她了。

