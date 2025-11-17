鄭麗文專訪2／國共交流不會「為辦而辦」 她授權2關鍵人物居中搭線

鄭麗文直言，民眾厭倦以民進黨意識形態治國，不該把任何議題泛政治化。

針對掀起政壇熱議的「鄭習會」話題，鄭麗文說，她有感受到國民黨支持者、選民，以及國際社會的期待，畢竟大家都希望兩岸局勢和緩、和平出現曙光，然而一來對岸對她較陌生，二來她過去鮮少赴陸交流，相關事宜將授權和對岸擁有長期情誼及深厚互信基礎的蕭旭岑、張榮恭2位副主席來安排，「他們能馬上接頭、進行實質溝通。」

儘管如此，鄭麗文特別強調，國民黨當然期待中斷的國共交流、對話能重啟，但希望能在務實、貼近當下需求這兩大狀況下舉辦，「不會為了辦而辦。」外界關心，是否從恢復辦理國共論壇（兩岸經貿文化論壇）作為起手式，鄭重申：「不會為了辦國共論壇而辦。」並表示不會刻意要求辦大場的活動，會貼合當下具體需求，逐步啟動國共交流。 談及兩岸交流，鄭麗文指出，九二共識是不可或缺的重要政治基礎，從李登輝、馬英九兩總統任內就能得到驗證，像是證明了台灣可以外交休兵，參與很多國際組職與會議，台灣能實際獲得國際重視，權益受到保障，全世界也不用擔心台海會打仗。她舉例，馬八年任內未停止對美軍購，但當時沒引起增高軍事對立的疑慮，國際社會也樂見，關鍵就在於在九二共識基礎下，兩岸有足夠互信與善意。 「我主張九二共識、反對台獨。」鄭麗文進一步說，她如此主張，立刻得到來自對岸的具體善意與回應，要如何在九二共識基礎上交流，堆疊善意擴大和平基礎，是雙方要去努力的事。被問到九二共識如今已被扣紅帽，是否另尋新論述，鄭對此不置可否，直言沒有要不要九二共識的問題，「九二共識就一直（存）在那。」就像是把鑰匙，藍營要思考並繼續努力的是，這道門打開以後，接下來要做什麼？

蕭旭岑（左）就任國民黨副主席前，以馬英九基金會執行長身分會見國台辦主任宋濤（右）。（馬辦提供）

