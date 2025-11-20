鄭麗文專訪2》高喊兩岸絕不可打仗！曝和平關鍵：非國民黨一廂情願

國民黨主席鄭麗文本月接棒黨魁一職，不僅是人氣焦點，更以九二共識為基礎的兩岸主張「直球對決」民進黨，成為話題。她近日接受《中時新聞網》全新節目「政經向前衝」專訪，高喊兩岸「絕對不可打仗」、應和平交流。她也說，兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實；但她自信，現今國民黨的主張可讓台灣發揮關鍵作用、符合兩岸期待與利益，也「必須是國際社會共同的利益與期待」。

鄭麗文就任國民黨主席前後，針對兩岸問題不吝發表看法，主張兩岸和解、務實交流，回到馬英九任內與大陸的「九二共識」基礎，也認同自己是中國人，卻屢被綠營貼上「親中」標籤。對此，她在節目中接受主持人、也是資深記者戴志揚專訪，全程展現自信態度，直言兩岸關係的和平至關重要。

兩岸路線是國民黨既有 「不是我發明新東西」

「兩岸關係哪裡有這麼輕巧、哪裡有這麼淺薄... 我可以隨時發明一套新的東西？」鄭麗文指，兩岸路線路線很複雜、必須經得起考驗，不只是我們內部的政治環境，還有對岸、以及整個國際社會都必須要能夠接受才行；國民黨員都追求兩岸和平，但這並非國民黨一廂情願說了算，如果沒有對岸的呼應、沒有國際社會的共識跟支持，「那我們也撐不起來」。

她也特別說明，她所提的路線，本來就是國民黨既定的路線，只不過現今環境下「我們有能力賦予他血肉」、有能力感動選民、讓年輕人接受；「這是我們的論述能力，而不是我發明的一個新的主張」。她反問「難道有人反對兩岸和平嗎」？

而在實質進展方面，先前國共論壇中斷多年，近日兩位國民黨副主席也都赴大陸見了國台辦主任宋濤，之後是否有可能鄭習會？

若無國民黨兩岸呼聲 ：台灣等得到2028和平選舉嗎

鄭麗文表示，國共之間的交流停滯多年，「這是一個危險的信號」；她批民進黨的兩國論，已經讓台灣往台獨的方向走，與大陸幾乎已經是水火不容，在兩岸緊繃這樣態勢底下，如果台灣沒有一股具有代表性的政治力量，代表不同的方向、不同的聲音，代表反對台獨，代表希望兩岸和平，「如果連這個聲音都沒有了，那台灣等得到2028年的和平選舉嗎？」

鄭麗文說，這並不是她在危言聳聽，有非常多方的訊息大家都知道，來自於國際、甚至美國智庫」，外界都非常擔心，（台灣）會不會在2028年之前，就給大陸非常嚴重的錯誤訊息，導致大陸斷定必須出手做終極的決定，來解決兩岸問題，「這個是我們大家都不樂見的」。

不應釋「不惜一戰」訊號：戰爭恐隨時爆發

她特別以日本首相高市早苗為例，表示日本和大陸可以為了一句「台灣有事」的發言，在這麼短的時間內，情況一觸即發，若台灣一直釋出的訊息是不惜一戰，那戰爭隨時會爆發，因此兩岸和平至關重要，雖然國民黨現在在野，但若可以在九二共識與反台獨基礎上，啟動兩岸交流，不但是台灣2300萬人民福祉，也是國際期待。

鄭麗文警告，台海若一旦發生戰爭，不僅影響區域和平，也會影響整個世界，全球經濟貿易必然會跟著嗄然停止，甚至可能引發第三次世界大戰，這是何其重大的代價。

有可能鄭習會？答案曝光

「兩岸絕對不可以打仗」她高聲說，目前的確看到對岸給予國民黨很大的善意和誠意，這是好的開始「我們也很珍惜」，我們希望停止因民進黨造成的惡意螺旋上升，國共開始恢復對話、啟動兩岸交流，這也是國際社會樂見。

她也透露，為何那麼多國家代表想見她或邀她訪問，就是他們也盼兩岸破冰，兩岸和平有所進展，這也是她努力的首要目標。

