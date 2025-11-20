鄭麗文專訪3》國民黨要「海納百川」：我不像賴清德

國民黨新任主席鄭麗文近來已成焦點人物。近日她接受《中時新聞網》全新節目「政經向前衝」專訪，暢談黨務方向與黨內團結，看到節目主持人戴志揚秀出《中時新聞網》讀者，從她宣布參選黨主席起就一面倒的支持留言如「女戰神加油」等，開心又感動，但表示「不會感到壓力」而是促使她前進的動力。 提及黨內不同聲音，鄭麗文直言不像總統賴清德只要「一言堂」，她認為國民黨要海納百川。

專訪當天台北下雨、帶著寒意，但鄭麗文一進攝影棚散發熱力；穿著修身鵝黃大衣、黑色及膝皮靴的她，在鏡頭前後自信的風格一致。嫻熟螢光幕的鄭主席，談起兩岸、大選與黨務方向等問題，流暢明快，甚至認為不妨直播啊。

面對藍粉力挺她擔任主席，狂呼她是萬夫莫敵的戰神，鄭麗文表示，不會有壓力，但覺得責任非常重大，不過自己的個性一向都是「說到做到，使命必達」，全力往前衝，不論是大家的期待，或是她向大家承諾的事情，她也希望能夠全數兌現。

鄭麗文感性說表示，的確自己是在很短的時間內就必須決定自己要不要參選，國民黨主席是一個巨大的重擔，大家也都知道國民黨的狀況並不是非常輕鬆。但最大動力來自「冷灶又突然熱起來」，她感受到大家的對國民黨的期待、關注、熱情，這樣當黨主席才有意思，「所以這對我來說是很正面的動力，不是壓力。」

鄭麗文曾說要讓國民黨成為「獅群」、是戰鬥團隊，但黨內似乎仍對她有不同聲音，如何做溝通？她表示，自己的個性與總統賴清德相反、甚至非常不一樣，「他（賴）就是希望大家都是一言堂，要洗滌人心、要打掉雜質，希望大家的想法跟講法都跟自己一樣，而我剛好是完全相反。」

「國民黨是一個這麼大的一個團隊，當然會有不同的想法，也會有不同的主張」，鄭麗文說，這都是很正常且很自然的事，若今天她當選黨主席之後，忽然間每一個人都說跟她的想法一致，「我才不習慣，我才會覺得好奇怪。」

她認為，自己反而希望國民黨能夠更多元化，能有更多不同的想法、更多不同的思考，如果大家想法通通都是一樣的，「那我覺得這個黨反而會變得死氣沉沉」。因為每個人的思考一定都有盲點，有不同想法的刺激，代表黨內有在關注主席的談法跟方向，對國民黨絕對是加分的。

鄭麗文語帶堅定說，「海納百川，我們要成為大海，就必須要納百川，否則我們永遠只是一條小溪流」，國民黨的團隊來自四面八方，不同的位置，處在不同的處境裡頭，所關注的、所接受到的訊息，也一定會有不同。黨內會很務實地提出一些不同意見，這對她來說都是很好的鼓勵，也是很好的提醒，更是一個對於國民黨來說的好現象。

