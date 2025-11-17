鄭麗文專訪3／白營為藍白合下通牒 鄭麗文認同「火車不等人」

藍白合啟動，雙方19日將公開會面，討論合作方向。（鏡報林煒凱）

2026選舉成為鄭麗文上任黨主席後第一道關卡，她告訴本刊，會盡量保住原有執政版圖，重點突破南部地區，南高屏有機會，「但並不是勝利在望。」更強調：「藍白必須合作。」她並透露，藍白陣營已接觸、聯繫溝通，「具體怎麼合，雙方將開始安排磋商。」藍白目前敲定，兩黨黨魁19日公開會面，先彼此展現誠意、累積善意。

面對民眾黨祕書長周榆修此前公開拋出「3月說」，盼藍白最晚在明年3月前確定整合方式，周更強調「火車時間到了就開走了」，挑明不會一直等藍營，對此，鄭麗文表示：「我與周祕書長的期待其實相當一致，我是同意（周）的。」她認為，白營的期待合理，藍營將密切溝通。 鄭也直言，藍軍陸軍已荒廢許久，加上很多黨工被起訴，陸戰組職需盡速重新建立，所以她上任後火速處理第一線負責提名、募款作業的地方黨部主委編制，未來提名策略首重接地氣，她將高度尊重了解在地政治生態的地方首長、議會正副議長意見，再進行協調整合。

廣告 廣告

至於外界關注2028大選，鄭麗文笑稱：「不要再討論我了，別再為了話題亂帶風向。」言談間似表明她不參戰2028。鄭說，提前關注、討論2028有好有壞，或許能幫助黨內相關人士拉抬行情，卻也會造成過多關注與壓力，這正是黨內呼聲很高的台中市長盧秀燕這次不選黨主席的原因；尤其，距離2028還很遠，很多事情沒辦法預料，她也不認為像非洲豬瘟、颱風等事件，會影響到盧的人氣或聲望。

台中爆發非洲豬瘟案，衝擊盧市府危機處理能力，市長盧秀燕（右2）究責拔3官並鞠躬道歉。（台中市政府提供）

鄭麗文強調，站在黨中央立場，首先她要做的就是保護黨內所有可能的總統人選，其次是給予相關人士所需要的資源、幫助，屆時再透過公平公開公正的黨內機制決定人選，現在過多的討論、點名，只會帶給當事人困擾，「千萬不要害到相關人選了！」

更多鏡週刊報導

鄭麗文專訪／營造國共交流善意基礎 鄭麗文：兩岸不需要劍拔弩張

鄭麗文專訪1／多國關切藍兩岸主張走向 鄭麗文欲導正遭民進黨曲解形象