鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平
國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。
盧秀燕、張善政、侯友宜缺席全代會
鄭麗文當選國民黨主席後基層士氣高昂，昨天全代會前總統馬英九、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科與多位藍委與會。台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新北市長侯友宜缺席，鄭麗文選黨主席的競爭對手前副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中則未受邀。
前主席吳伯雄監誓，鄭麗文從卸任主席朱立倫手中接下印信。朱立倫致詞說，國民黨是大家庭，「只有團結一條路」，未來鄭帶領下，國民黨能更好更強。
批民進黨正侵蝕民主法治
鄭麗文致詞表示，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，過去長期遵守奉行的世界經貿遊戲規則，正激烈重大變化中，不僅有來自外部挑戰，內部在民進黨長期執政下，主政者正在一點點侵蝕民主法治社會。
鄭麗文說，執政黨不惜將司法作為打擊異己的工具，台灣安全隨時可能爆發戰爭威脅，國民黨在這樣的時代如何振衰起敝、撥亂反正，是所有台灣人民憂心關切的。她向人民許諾，國民黨絕對會捍衛民主自由、重新創造經濟奇蹟、開創百年兩岸和平；國民黨要把最壞的時代變成最好的時代。
馬英九、吳伯雄感動落淚
她強調，民進黨多年來將台灣四分五裂，政治惡鬥導致廿、卅年空轉，國民黨不是狼群，不是以暴制暴、第二個民進黨，國民黨要建立新秩序，照顧所有弱勢，要成為獅群，讓台灣重現善與正義。鄭麗文此言一出，台下黨代表鼓掌叫好聲不斷，馬英九更當場感動拭淚。
鄭麗文致詞歷時約十五分鐘，全程不看稿。她也當場交付黨代表任務，未來四年每人要找到一百人入黨，勉勵大家成為黨的最佳傳聲筒與助選員。
對於盧秀燕、侯友宜、張善政缺席，鄭麗文說，大家不需有太多聯想，無法出席的縣市長前天都有致電，她理解縣市長有繁忙的政務必須努力，大家的心都是相通的，黨中央會永遠做他們最堅實後盾，「我們的心情、互相溝通完全沒問題。」
更多udn報導
不是鳳梨酥 日本人5原因最愛台灣「1伴手禮」
向年薪百萬兒討6千元遭拒 他嘆：不是因吝嗇
習高會30分鐘 習近平「成語開場」暗示中日關係
脾氣火爆 資深歌王自曝「喝醉連余天都打」
其他人也在看
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 7 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 17 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 10 小時前
怒轟鄭麗文反台獨中邪！曹興誠嗆：別太得意
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，聯電創辦人曹興誠一早發公開信，痛批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
分析／鄭麗文上任黨主席！地方大咖未現身成隱憂 兩岸論述是否轉趨保守待觀察
國民黨全代會今天（1日）盛大登場，鄭麗文風光上任黨主席，成為藍營有史以來第二位女性黨主席。不過，縣市長及地方派系的出席率不高，包括藍營具代表性的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政均未現身，引起黨內擔憂，鄭的號召力首現危機。此外，鄭麗文近日拋出「普丁不是獨裁者」惹議，她今天在全代會上罕見未提兩岸論述，未來對此議題是否將轉趨收斂，成為各界關注焦點。鏡報 ・ 13 小時前
率羊群變獅群！鄭麗文激昂：最壞時代需國民黨 馬英九台下頻頻拭淚
國民黨今（1）天上午舉行全國黨代表大會，會中完成新舊任黨主席交接，新任國民黨主席鄭麗文正式就任，她也再宣示，將兌現選前承諾，讓全黨「從羊群變獅群」，前主席馬英九聽到這段，還在台下頻頻拭淚，只不過國民黨台視新聞網 ・ 14 小時前
新北左流右新疫苗開打 長者接種熱度比去年增1.3倍
（記者陳志仁／新北報導）新北市「左流右新」疫苗接種活動自10月1日開打至今已逾一個月，65歲以上長者接種流感及 […]引新聞 ・ 1 天前
溫朗東稱難挺林岱樺退選惹議 綠營批自知選不上反踩同志「忘恩負義」
溫朗東昨日晚間指出，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」林岱樺過去涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。她可以自己努力，自己不批評，但...CTWANT ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 1 天前
卸任國民黨主席 朱立倫：以身為48年國民黨員為榮、籲團結支持鄭麗文
國民黨今全代會黨主席交接，正式告別「朱立倫主席時代」。朱致詞時，除感恩黨的栽培，也感謝近30年來默默支持的好朋友，強調自己以身為48年的國民黨員為榮，永遠不會忘記黨的栽培，也呼籲黨員團結支持新主席鄭麗文。太報 ・ 19 小時前
謝龍介肯定鄭麗文論述能力 陳以信讚黨代表拉百人入黨有遠見
鄭麗文1日就任國民黨主席，國民黨台南市長參選人謝龍介、陳以信都到場參加，謝龍介提及鄭的論述能力一流，有助傳達國民黨的理念方向。陳以信期待她以公平公開公正態度決定未來台南市長初選。國民黨台南市議員蔡育輝直言，只要她在2026年、2028年打敗賴清德總統的民進黨政府，可直接奠定國民黨主席的歷史地位。中時新聞網 ・ 13 小時前
鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽
即時中心／梁博超報導國民黨新任主席鄭麗文將在明（1）日走馬上任，不過她在接受《德國之聲》專訪談到俄烏戰爭時，竟宣稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者、是民主選出來的領袖；今（31）日訪談內容公開，引發各界譁然。對此，民進黨立委陳冠廷感到深切的痛心與遺憾，認為普丁「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例；若主要政黨領導人做出模糊或錯誤詮釋，不僅背離國際共識，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。民視 ・ 1 天前
和宋濤確立1事！蕭旭岑：鄭麗文上任國共交流恢復到馬英九時期
國民黨今（1）日召開全代會，國民黨新任主席鄭麗文將正式就任，但在上任前夕她接受《德國之聲》時竟高喊俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引起爭議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天將接任副主席，談到此事，他稱，美國總統川普也被問過，為什麼台灣這些人沒指責川普？此外，他也透露，日前到中國見國台辦主任宋濤，確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任後，兩黨的交流、交往會恢復到過去前總統馬英九時期。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
李在明敲碗核動力潛艦 川普點頭 東亞AUKUS成軍？ 日本打算跟進 美日韓安全同盟 力抗北韓飛彈+中國灰色戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日韓3國領袖在南韓慶州APEC聚首。中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、南韓總統李在明互動氣氛都算融洽。不過檯面下，仍有許多分歧。日韓之間因為歷史遺緒、島嶼主權爭議等問題，關係一直存在風險。但面對來自中國解放軍、北韓飛彈的安全威脅，兩國也必須在與美國的同盟基礎上，加強合作、穿梭外交。 而李在明日前與美國總統川普會晤，達成在美國費城造船廠共同打造核動力潛艦的協議，被解讀為區域安全同盟的強化，外界甚至猜測是要打造「美日韓版AUKUS」！核動力潛艦的戰略意義是什麼？李在明、高市早苗兩位初登大位的領袖，這次又如何和中國過招？全球聊天室帶您一同揭祕。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
林佳龍、王義川、卓冠廷缺席 林岱樺大岡山造勢晚會卡司曝
即時中心／顏一軒報導涉入助理費案的民進黨立委林岱樺，欲爭取獲得黨提名參選2026年高雄市長，並將於今（1）日晚間6時在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行護國市長造勢晚會，外傳身兼正國會領袖的外交部長林佳龍、不分區綠委王義川、新北市議員兼黨發言人卓冠廷、立委黃秀芳、陳秀寶將到場力挺。稍早採訪通知出爐，確定正國會成員將全數缺席。民視 ・ 13 小時前
王世堅送2禮物寄語施政 盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微
行政院長卓榮泰今（31日）前往立法院院會進行施政報告並備詢，民進黨立委王世堅在質詢前特別致贈望遠鏡與放大鏡，希望卓榮泰施政「高瞻遠矚、觀察細微」，卓則回應會謹記這段話。鏡新聞 ・ 1 天前
「蒲亭形式上不是獨裁」 陳玉珍舉例賴清德
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，她日前接受《德國之聲》專訪，稱俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，引發外界討論。國民黨立委陳玉珍今日受訪也說，蒲亭「形式上不是獨裁者」，但任何民主制...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前