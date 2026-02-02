鄭麗文就任黨主席後民調大跌 不信任度飆53.5%

《美麗島電子報》今（2日）公布2026年1月最新國政民調，國民黨主席的鄭麗文任職三個月，負面評價卻驟增20.3%。（圖／翻攝自鄭麗文 臉書）





《美麗島電子報》今（2日）公布2026年1月最新國政民調，於去年11月正式就任國民黨主席的鄭麗文，僅有28.7%的民眾表示信任，而不信任度則高達53.5%，短短3個月內，負面評價卻驟增20.3%。

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「整體來講，您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，僅有28.7%信任（6.4%很信任、22.3%還算信任），53.5%表示不信任（35.6%很不信任、17.9%有點不信任），未明確回答的有17.8%。

鄭麗文接任3月 負評狂飆2成

此次民調結果與去年10月民眾對鄭麗文的好感度相比，正面評價僅減少1.7%，且在抽樣誤差範圍內，但負面評價卻在3個月間增加20.3％。其中泛藍民眾對鄭麗文的負面評價增加14.5%；泛綠民眾對鄭麗文的負面評價增加20.2%；而民眾黨支持者對鄭麗文的負面評價增加19.5%；至於中立民眾對鄭麗文的負面評價則是增加21.2%。

此外，對中國共產黨反感的民眾中，僅有21.2%信任鄭麗文，而不信任者高達66.9%。

在政黨競爭關係上，信任總統賴清德的民眾中，有近8成對鄭麗文表示不信任；相對地，不信任賴總統的民眾裡，雖有約5成信任鄭麗文，但也有3成以上同樣對鄭麗文持不信任態度。

調查顯示，僅有泛藍民眾與民眾黨支持者對鄭麗文的信任度高於不信任，其餘各族群多數皆表達負面觀感，特別是在台北市、高屏、基宜花東離島地區，以及70歲以上或高學歷族群中，不信任比例均突破55%。

