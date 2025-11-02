鄭麗文就任「五面紅旗」全消失 游盈隆：馬英九落淚值得推敲

鄭麗文就任國民黨主席，與馬英九合影。資料照 廖瑞祥攝



民進黨出身的前立委鄭麗文就任國民黨主席。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，鄭麗文完全不提中國認同、九二共識、追求統一等「五面紅旗」，這些選前主張一夕消失，轉變之快，讓黨內外大感意外，倒是前總統馬英九為何、為誰落淚，值得推敲。

國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文說，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。

游盈隆昨在臉書發文說，在20分鐘的演說中，鄭麗文完全不提中國認同、九二共識、反台獨、追求統一及刪減國防預算等重大主張。

游說，他曾打趣地說鄭麗文背後插「五面紅旗」，這些是她選舉前後及當選感言中最讓外界印象深刻的言論，不是抹紅。一言以蔽之，五面紅旗一夕之間消失無蹤。轉變之快，讓黨內外大感意外。這是不是另類TACO?值得觀察。

游盈隆也說，倒是馬英九被捕捉到在會場激動落淚，究竟為何落淚？為誰落淚？是否和鄭麗文全代會就職演說絕口不提「五面紅旗」有關？值得推敲。

