鄭麗文就職演說逼哭馬英九？台大教授解讀原因

前立委鄭麗文1日接任國民黨主席，她致詞時表示，自己要將國民黨「從羊群變獅群」、甚至要成為「台灣王者」，還要打造新的民主秩序，一定會在台灣人最苦、最危險時，永遠堅定與台灣人民站在一起。坐在台下的前總統馬英九越聽越激動，甚至一度拭淚。台大教授苑舉正認為，馬英九應該是高興的落淚。

苑舉正1日在《中天辣晚報》節目中表示，鄭麗文當選國民黨主席有三重意義︰第一個是新舊典範的交接，大家看到馬英九哭，不稀奇。每個人都在問他為何在哭？他相信馬英九是高興的落淚。

苑舉正接著表示，第二個意義是，貧富時期的國民黨，長期印象是富有的國民黨，現在是非常窮的國民黨。鄭麗文一開始就面臨負債21億的情況，要怎樣處理這個問題？還有要怎樣擔起這個重擔？他認為，一個健康的政黨要依靠募款，就必須要有人支持，覺得你有希望了。政治捐款有3方面︰包括看準台灣未來的人、小額捐款、政府補助。現在國民黨是從0開始。

苑舉正覺得，從最早的野百合到太陽花運動，鄭麗文就是一個新世代的青年人，她是新的典範，新的典範就應該是大嘴巴。而鄭麗文講完話，很多年輕人圍在她旁邊，一大堆新的黨員都是30、40多歲的，這非常好。

