鄭麗文就職演說 馬英九為何爆哭？郭正亮直指原因

鄭麗文1日接任國民黨黨主席，她表示，未來會讓國民黨從羊群變獅群，坐在台下的前總統馬英九似乎很有感觸頻頻拭淚。前立委郭正亮表示，鄭麗文說要把國民黨以前的一些堅持、正氣帶回來，所以有些人對比今昔就會感到落寞，馬英九就當場痛哭。

針對2026地方選舉，郭正亮今(2日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中覺得，鄭麗文有穩住局面，第一個是接任國民黨副主席兼秘書長的李乾龍，就是新北，大家都知道，鄭麗文就任主席，最重要的是新北要贏，其他就是額外的，新北非贏不可。李乾龍剛好是新北的代表，而且他跟地方各派系也說得上話，鄭麗文在這一點上，也夠明瞭。而且李乾龍跟前新北市長、前黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都說得上話。而張榮恭、蕭旭成這兩個人任副主席，就意味著她要繼承連戰跟馬英九以來的兩岸路線，這個非常明顯，尤其是有別於朱立倫。

郭正亮表示，鄭麗文就職演說，感情的共鳴是非常明顯。其中有一段她說，我們不是狼群、我們是獅群，我們是要創造新的秩序，所以我們要當草原上的「王者」，還有國民黨要爭氣、要有志氣等等。他認為，鄭麗文是要把國民黨以前的一些堅持、正氣帶回來，所以有一些人會對比今昔就落寞，馬英九就當場痛哭，因為他就會感覺到世道怎麼會變成這樣，為什麼我們不能走回原來的正路？

