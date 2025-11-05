鄭麗文就職馬英九落淚 侯友宜、張善政、盧秀燕缺席成焦點 陳鳳馨推估侯張因「選舉恩怨」未到場

國民黨新任黨主席鄭麗文日前就職典禮，侯友宜、張善政、盧秀燕三位市長缺席引發關注。Yahoo《風向龍鳳配》主持人陳鳳馨 在節目分析，侯張兩人恐因過去選舉恩怨未到場。針對鄭麗文反對國防預算提高至5%，陳鳳馨雖表認同，但直言黨主席不能只有論述，更需要完整政策和實際行動，才能讓全台灣看到希望。

馬英九激動落淚 鄭麗文不看稿演講獲讚

國民黨新任黨主席鄭麗文正式就職，典禮上以15分鐘不看稿演講展現論述實力，現場氣氛熱烈。前總統馬英九激動到幾乎落淚。就職前，鄭麗文接受德國之聲、法新社等國際媒體專訪，受到高度關注。

三市長缺席引關注 陳鳳馨：原因各不同

就職典禮上「來的人跟沒來的人」成為焦點，新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕三人均未出席，引發外界議論紛紛。

陳鳳馨分析，盧秀燕的缺席「大家都能理解」，因為非洲豬瘟疫情延燒，盧秀燕現在「一個頭兩個大」，必須坐鎮台中。「他如果這時候上台北，恐怕也是大問題。」陳鳳馨認為盧秀燕算是比較有理由的。

但對於侯友宜和張善政，陳鳳馨則直言，「我認為其實就是選舉恩怨。」她指出，2023年鄭麗文曾喊出「換侯友宜」，2022年時也反對張善政，這些過往恩怨是兩人缺席的主因。

從評論者到黨主席 陳鳳馨：鄭麗文激起國民黨士氣

總統賴清德主張台灣以2030年國防預算占GDP 5％為目標，國民黨主席鄭麗文主張「台灣支撐不起國防經費佔比5%」，陳鳳馨表示認同這項論述。但她強調，評論者和黨主席的角色完全不同。

「她有一些論述我當然支持，比如說台灣其實支撐不起國防經費佔比拉高到5%，這一點我同意。」陳鳳馨話鋒一轉，「可是我同意，跟作為黨主席、作為一個政黨，必須要有更完整的論述內容。」陳鳳馨說，「如果不是5%，那多少才是適當的？更重要的是，哪些國防內容才是適當的？」

陳鳳馨指出，鄭麗文必須完成「角色轉換」。她先肯定鄭麗文的優勢：「她所相信的，以及要帶領國民黨的，她既要有論述能力。這個部分她能力很強，所以激起了整個士氣，這點是事實。」但陳鳳馨話鋒一轉，強調光有論述還不夠。「她要有行動。而這個行動就是包括她跟國會立法委員的溝通，以及她跟各個地方諸侯們的溝通。她都必須要很有這些能力，既溝通，然後又必須要有完整的政策。」

陳鳳馨：鄭麗文不只要說服國民黨支持者 更要讓台灣民眾看到希望

陳鳳馨強調，鄭麗文需要做「實事」，而非只是論述。她指出，鄭麗文必須「讓大家看到，不是只有國民黨的支持者看到希望，要讓台灣民眾看到希望。」