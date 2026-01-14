鄭麗文幕僚傳毆打記者 鍾佳濱喊話：民主政黨應共同守護新聞自由

國民黨文傳會副主委林益諄驚傳毆打記者遭開除，民進黨團今日喊話，民主政黨應共同守護新聞自由。 圖：翻攝自林益諄臉書

[Newtalk新聞] 國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉之子林益諄，遭爆涉動手攻擊媒體記者，並傳出曾驚動立法院長辦公室居中協調等爭議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（14）日回應表示，對於相關細節目前並不完全了解，但在民主國家中，政黨如何面對與處理此類事件，本身就是一項重要課題。

據報導，林益諄動手打媒體記者風波，始於 11 月 30 日國民黨高雄黨慶，當時鄭麗文親自南下，媒體記者準備拍大進場畫面，沒想到林益諄手持自拍棒，衝第一排拍攝，擋到電視台攝影記者鏡頭，被警告不要擋鏡頭後，林益諄不滿架攝影記者拐子，該記者推開後，林益諄上前和記者扭打在一起。

立法院今日召開全院委員會，進行「總統彈劾案」公聽會，民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，民主國家必須共同維護媒體自由與新聞報導體制，這不只是社會的責任，也是民主政黨應共同承擔的基本價值。他強調，新聞自由與媒體工作者的正常採訪權益，都是民主制度不可或缺的一環，任何政黨都應嚴肅看待。

鍾佳濱表示，若政黨內部成員有逾越界線的行為，政黨本身也應進行內部檢討，妥善處理相關問題。他指出，這不僅攸關個案處置，更關係到社會對政黨是否尊重民主價值的觀感。

至於中國國民黨將如何處理相關傳聞，鍾佳濱表示，民進黨方面予以尊重，相關決定仍須由國民黨主席自行裁量。但也語帶提醒指出，台灣在亞洲屬於新聞自由程度相當高的國家，無論政黨或政治人物，都應正視媒體人身安全與採訪權利的重要性。

鍾佳濱最後提到，外界也關注相關政治人物對外交流時，是否同樣能讓台灣媒體秉持一貫的公開透明原則進行報導。他強調，媒體工作者的人身安全與新聞自由，同樣值得高度重視，不應有所差別。

