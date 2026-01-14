鄭麗文幕僚打記者！藍營火速開除 綠：見習近平時媒體人身安全也很重要

記者楊士誼／台北報導

基隆前議長宋瑋莉兒子、前國民黨文傳會副主委林益諄遭爆出「打記者」風波，後遭國民黨開除。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（14）日表示，媒體自由體制需要維護，政黨也要共同維護新聞自由，他也表示，國民黨主席鄭麗文急著見習近平，但台灣是新聞自由度非常高的國家，見習近平時台灣媒體能否公開、透明的報導也需關注。

據《知新聞》報導指出，林益諄在去年11月30日國民黨高雄黨慶時，因在場媒體準備拍攝大進場畫面，但林益諄手持自拍棒衝到第一排，擋到電視台攝影記者鏡頭，被警告後林益諄竟架對方拐子，被推開後林益諄更上前和記者扭打。而此事更驚動立法院長韓國瑜辦公室。事發後更狀告國民黨中央，林益諄被告誡後稱「我就叫人處理了，為何說我沒處理」，林益諄後被火速開除，改由資深媒體人尹乃菁擔任副主委。

鍾佳濱今天受訪時表示，對細節不太了解，但媒體自由需要民主國家共同維持，政黨也要共同維護新聞自由與報導的必要權益，若政黨內有逾越也要檢討，至於國民黨怎麼處理，就尊重鄭麗文的決定。

鍾佳濱也提醒鄭麗文，急著見習近平但還是要注意，台灣是新聞自由度非常高的國家，見習近平時是否也能讓台灣媒體公開、透明的報導？媒體的人身安全同樣重要。

