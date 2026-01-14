鄭麗文幕僚林益諄被爆成立網軍未果飆罵 嚇壞懷孕黨工遭撤換

國民黨文傳會傳出霸凌案件，國民黨文傳會副主委，也是前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，去年底才傳和電視台記者起肢體衝突，近期又被爆出為了要求黨工成立網軍拍桌怒吼，還嚇哭懷孕的員工，事情爆發後，當事人也被火速要求去職。

據了解，國民黨去年11月底在高雄舉辦黨慶，林益諄不滿被電視台攝影記者喊話3次「不要擋鏡頭」，認為自己被針對，先是怒瞪記者約15分鐘，又突然出手架住對方，當場情緒失控，發生肢體衝突。

而林益諄在本月9號，先是把4名黨工叫進辦公室，新媒體部主任王安國當時有事不在，使用手機討論。過程中林要求新媒體成員一個人要創20個矩陣帳號，不過人員認為新媒體工作是拍攝、剪輯，不是建立網軍帳號，不願配合。

廣告 廣告

為此，林益諄在辦公室內怒吼飆罵、摔東西，更嚇哭懷有4個月身孕的女員工，她只好無助傳訊息給外面黨工求助，緊急通報主席辦公室後，黨主席鄭麗文才即時介入，要林益諄先待在家中。

國民黨發言人江怡臻今（14日）受訪指出，林副主委跟主席主動表達請辭，主席也已經准辭，內部會做一些調整，近期應該會有新的人事，再跟大家公布。

※善待他人 尊重彼此

※拒絕暴力 請撥打110



台北／黃子庭、郭致汎 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

鄭麗文憂賴「戒嚴」！徐國勇痛罵胡扯：先檢討國民黨

傳國共論壇鋪路「鄭習會」 鄭麗文：絕對不會祕密進行

中市前哨戰！韓國瑜合體江啟臣發春聯 楊瓊瓔出席活動緊貼盧秀燕