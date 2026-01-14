鄭麗文幕僚被爆打記者、發飆罵哭黨工 國民黨火速開除

國民黨文傳會副主委林益諄11月驚傳對記者動粗後，日前再爆出在辦公室情緒失控。 圖：翻攝自林益諄臉書

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，找來基隆前議長宋瑋莉的兒子林益諄擔任文傳會副主委，但不到 3 個月時間，林益諄先在去年 11 月與媒體爆發肢體衝突後，事隔一個半後，今（14）日再被爆出釀成內部衝突事件，林益諄日前在辦公室內拍桌、摔東西，讓文傳會內部發生離職潮，甚至鬧到鄭麗文必須介入。

去年 11 月 30 日國民黨舉辦高雄黨慶期間，林益諄因手持自拍棒衝到前排，阻擋到現場電視台攝影記者的鏡頭，被攝影記者發聲警告後，林益諄更上前和記者發生扭打，事發後被告狀到國民黨中央。

如今更傳出，林益諄上周將幾名新媒體部成員叫到辦公室，其找來的新媒體部主任王安國雖不在場，但用手機擴音一起參與討論，林益諄要求幾名新媒體部成員成立網軍帳號，但成員不願意配合，讓林益諄當場發飆，在辦公室內痛罵半小時，甚至帶有髒話，讓一名懷有身孕的女同仁驚恐落淚，傳訊息給外頭的其他黨工求助，緊急通報主席辦公室，鄭麗文才緊急介入，要求林益諄不必進辦公室了。

據瞭解，林益諄如今已被國民黨中央開除，文傳會副主委職務將由資深媒體人尹乃菁接任，預計 2 月 1 日到任。

