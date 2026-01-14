鄭麗文幕僚被爆毆記者、飆髒話拍桌罵哭孕同事 國民黨火速開除



國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉之子林益諄，日前捲入暴力衝突爭議。林益諄因不滿在活動現場被攝影記者提醒「不要擋鏡頭」，情緒失控動手毆打一名立場偏親藍的電視台攝影記者，事件不僅在媒體圈引發譁然，甚至驚動立法院長韓國瑜辦公室幕僚出面協調並安排「和解宴」，該電視台也一狀告上黨中央。

回顧事件發生，據報導，林益諄動手打媒體記者風波，始於 11 月 30 日國民黨高雄黨慶，當時鄭麗文親自南下，媒體記者準備拍大進場畫面，沒想到林益諄手持自拍棒，衝第一排拍攝，擋到電視台攝影記者鏡頭，被警告不要擋鏡頭後，林益諄不滿架攝影記者拐子，該記者推開後，林益諄上前和記者扭打在一起。

事後，國民黨中央曾對林益諄進行告誡，但林並未認錯。根據《知新聞》報導，林益諄私下不滿表示「我就叫人處理了，為什麼說我沒處理」，態度引發黨內不滿。最終，國民黨決定將林益諄開除，並另找資深媒體人尹乃菁接任文傳會副主委一職。

此外，據透露，林益諄日前還曾要求新媒體成員成立網軍帳號，一人須成立高達20個，但成員認為新媒體工作是來拍攝、剪輯影片，因此不願配合，導致林益諄在辦公室內發飆怒吼，甚至拍桌、摔東西，更帶有7、8字經髒話，讓一位孕期女同仁驚恐落淚，傳訊息給外面黨工求助後才緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要求林益諄在家不必進辦公室了。



國民黨發言人江怡臻回應，針對與媒體的衝突，黨中央已明確要求注意工作份際。至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。主席知道內部衝突後，立刻請副主委離開，也會讓副主委卸下職務。



