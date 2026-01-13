鄭麗文幫忙表態「我們是台灣人也是中國人」 蔣萬安反應曝

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安日前表態，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，且他相信這是絕大部分台灣民眾的共識。對此，曾喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」的國民黨主席鄭麗文今（13）日稱，這不妨礙「我們也都是中國人」，還說蔣萬安的身分認同跟她是一樣的。對此，蔣萬安下午面對記者追問鄭麗文的說法，並沒有做出回應。

對於蔣萬安接受專訪稱，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，且他相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。鄭麗文今天上午赴蔣經國逝世38週年頭寮謁陵時被問到，這是否跟她說的「我是中國人」不同調？鄭麗文笑稱，沒有不同調，這是完全同調的，這20、30年來民進黨特意帶風向、特意政治化，把很自然的文化歷史認同高度的政治化。

鄭麗文表示，必須再次說明，台灣跟中國並不是一個互相抵觸、對立的概念，應該是彼此包容，「所以我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內當然是台灣人，但是這並不牴觸、不妨礙我們也都是中國人」，這應該是一個包容的概念。她說，「所以蔣市長的身分認同，當然跟我還有大多數正常的台灣人，或是中華民國的國民應該都是一樣的」。

蔣萬安今天下午出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽，先是被媒體問到，傳出輝達總部設計有面臨法規的挑戰？蔣萬安回應，持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切一定會合法，依照程序解決目前的疑慮。至於是否確定哪一天和輝達簽約，蔣萬安說，預計農曆年前可以完成簽約。

蔣萬安接著親自迎接美國亞利桑那州鳳凰城市長Kate Gallego到來，一行人一起走向球場，但過程中面對媒體追問，怎麼看鄭麗文說台灣人也是中國人？蔣萬安則沒有回應。

蔣萬安出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽（圖／翻攝畫面）

