鄭麗文幫普丁開脫洗白？民進黨轟國際笑話：國民黨也站在獨裁陣線

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

即將接任國民黨主席的鄭麗文，日前接受外媒專訪時稱「普丁是俄羅斯民選總統，並非獨裁者」，引起討論。對此，民進黨今（31）日表示，鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。

民進黨發言人吳崢指出，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態度。（資料照）

鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時，談及台灣、烏克蘭都在面對獨裁者的威脅，鄭麗文說「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，更說俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都有非常多問題待改革，這樣一個帽子扣上去也太不公平，甚至嗆記者國際情勢「我比你熟多了」。

吳崢表示，鄭麗文稱普丁非獨裁者，但事實是普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。這樣的人在鄭麗文眼中，竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領袖。

吳崢指出，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態度。近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，鄭麗文呼應中國論述，為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。

吳崢強調，鄭麗文可怕又錯誤的言論，儼然已是國際笑話。更令人遺憾的是，此番言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象。不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？

