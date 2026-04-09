鄭麗文底細被中共摸透？高官蹦出1句「她急了」全被錄

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中國國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團赴中國參訪江蘇、上海與北京。昨（8日）一行人展開六天「2026和平之旅」的第二天行程，期間逗趣插曲不斷；當天中午她與江蘇省委書記信長星會面時，對方突然蹦出一句「我看過你的一些視頻（影片）...」，鄭麗文當下馬上轉身、雙手還有些不知所措的模樣，全被鏡頭捕捉下來。對此，台灣醫事法律學會執行長羅浚晅就發文直言「人家早就摸清楚鄭麗文的底細...」。

鄭麗文訪中「插曲」不斷

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程訪問中國、展開為期6天「2026和平之旅」。今（9日）上午一行人將參訪上海洋山港，至於外界盛傳多時的「鄭習會」是否將於明（10）日登場，相關行程安排持續受到各界高度關注。值得一提的是，鄭麗文這次訪中之行的有趣插曲不斷。鄭麗文等人8日前往南京中山陵謁陵，豈料在祭拜孫中山時，鄭麗文竟被發現「手背後面」，動作不同於身後其他國民黨人士而引發討論。

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此外，當天中午鄭麗文還在南京金陵飯店會見江蘇省委書記信長星，片段可見鄭麗文原本雙手抱胸、一臉嚴肅正對前方的鏡頭，當聽見對方說「我也看過你一些視頻（影片）……」，她馬上正襟危坐，轉身朝向對面、整個人看似有些驚嚇，原本「抱胸狀」的雙手也瞬間放下、有些不知所措的狀態，全被鏡頭捕捉下來。

信長星接著繼續面帶微笑說「你就任以後啊，有很多視頻（影片）在網上。我們也看到鄭主席就任以來，多次明確表示堅持九二共識」。台灣醫事法律學會執行長羅浚晅也在臉書轉貼相關片段，他調侃稱「人家早就摸清楚鄭麗文的底細…」，並說「還好沒有帶館長，不然場面更難看了」。

鄭麗文昔喊「反國民黨、台灣建國」語錄被挖

而臉書粉專「百柯全書」也翻出鄭麗文年輕時上台高喊：「反對國民黨、台灣建國」，嗆說「共產黨和國民黨其實都一樣的」、「國民黨根本不把台灣人當人看」、「根本是喪盡天良的一個殘暴政黨」等激昂語錄的剪輯片段，並開酸鄭麗文一聽見中國官員看過她的「視頻」整個人都驚嚇得跳了起來，更調侃對方「是不是擔心看到這段『視頻』」。

原文出處：中共高官「我看過你的一些…」鄭麗文怕了？粉專挖舊片「她怒嗆共產黨」全都錄

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