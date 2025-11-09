鄭麗文弔唁「匪諜」 台聯痛批國民黨如中共台灣黨部

台聯黨主席周倪安（資料照，台聯黨提供）

台聯黨今天透過新聞稿直指，中國國民黨黨主席鄭麗文日前出席統派團體活動，並以「秋祭」之名弔唁「匪諜」吳石。台聯黨主席周倪安表示，這顯見國民黨做為「中國共產黨台灣黨部」的事實已經檯面化，完全不演了。

台聯黨指出，就中共黨史觀而言，將二二八事件、白色恐怖扭曲為「台灣人為了追求統一，所以著手推翻國民黨」這樣的定性，已經行之有年。日前中國的央視，拍出革命劇「沈默的榮耀」，其中就有官拜中將參謀次長卻被中共吸收的匪諜吳石為題材。在歷史上，其死後被中共領導人毛澤東點名為「革命烈士」，更證明其匪諜身份無虞。

周倪安痛批，國民黨主席出席統派活動，秋祭這樣的匪諜，就是跟中共一搭一唱。

周倪安指出，日前國民黨黨主席競選期間，就有很多組候選人表示鄭麗文得到中國方面的網軍奧援，可見中國有意培植鄭麗文完成他們所期望的政治任務。果不其然，在鄭麗文當選國民黨主席後所啟用的人事安排來看，就是在為前往中國「朝見」習近平鋪路。日前的秋祭，就是鄭麗文想讓共產黨的歷史敘事，匯入國民黨歷史意識中的做法，也可視為日後前往北京的事前鋪陳。

台聯黨痛批，國民黨的主席鄭麗文把通敵共諜當英雄，可見這個黨已經完全墮落了。呼籲政府應當正視國會最大黨正在紅統化的危害。