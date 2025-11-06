（圖／本報系資料照）

11月1日，鄭麗文在藍營掌聲與質疑中登台。這是國民黨世代交替的第一棒，也是黨史上的第2位女主席。她的出現，是偶然的機遇，還是時代的必然？答案仍待時間書寫。

民進黨陣營對她的當選，情緒之激動可想而知；親藍人士更是百般滋味在心頭。希望世代交替的黨員和黃復興黨部黨員都投給她；另有些人認為她是機運（因為盧秀燕不選），資歷不足，黨齡不夠，親中財團背後撐腰，更有招人妒忌的成分。但絕大部分人都是抱著走著瞧的心態，她可說是所謂的「弱勢主席」。

這樣的開局，也是自然。新領導人除非是眾望所歸，皆須在質疑與考驗中證明自己。未來4年，她必須承擔2026地方九合一選舉，接著迎向2028總統與立委大選──這不只是政治挑戰，更是國民黨命脈的關口。

前任主席朱立倫依慣例率領一級黨務主管辭職，鄭麗文可選擇重要幹部，未來不能說老一代掣肘改革。鄭麗文當務之急，是迅速切換角色，從媒體人轉變為政治人。鄭出身媒體界，少有部會歷練，陳文茜在臉書上發文，在兩任不分區立委裡，「似乎沒有人可以說出鄭麗文完成了什麼重要法案，主導了哪些重大預算審核。」人們的印象還是那個在台上，氣勢雄偉的女戰神。

政黨領導人和媒體人截然不同，尤其黨主席要協調各方、整合派系、平衡權力、安撫人心，鄭麗文沒有國民黨組織的優勢，和地方派系更是陌生，人事糾結就夠她傷腦筋，加上未來國民黨要能勝選，任務更艱險。藍營內部尚未整合，又何談跨陣營合作？

媒體人習慣被服務、被伺候，而黨主席必須服務人、伺候人，這大概是最難改變的一點，前主席朱立倫臨別諄諄地說，黨主席不僅要「任勞任怨」，還要「任謗」。前主席吳敦義，2019、2020年夾雜在四大天王，還有韓國瑜、郭台銘之間就曾寫道：「扶著黨前行，本就有太多無法訴說的，說了怕對誰不好，說了怕誰難受，說了好像常常有更多瑣碎紛亂要照料。」

對於競選期間的對手和不支持的人，她更應該是和平創造者，主動遞出橄欖枝並向黨內大老們請益，中國人重面子，尤其在政壇上面子比裡子更重要。

鄭麗文更必須大力加強論述能力，往昔她的快人快語，親藍人士覺得大快人心，但最近此特質卻成了她的軟肋，例如稱「普丁非獨裁者，是民主程序選出來的。」有些話未必有錯，但有爭議，尤其是兩岸關係對選票影響至鉅，說出口前三思應是政治人物該謹守的分寸。

歷史給了鄭麗文一個難得的舞台，也給了她最陡峭的階梯。不只是國民黨的轉型，也為台灣在大國角力縫隙中，能以清醒的語言、務實的策略成為地緣政治的贏家。重新找到台灣的定位與生機，鄭麗文的試煉才剛開始。