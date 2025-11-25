鄭麗文徵詢籌組智庫團隊 李鴻源：為台灣規劃是不變初衷

國民黨、民眾黨兩黨主席日前進行會談，提出兩黨智庫對接想法，國民黨主席鄭麗文也表示，將徵詢前內政部長李鴻源組成相關團隊。對此，李鴻源回應，為台灣規劃是他從未改變的初衷，他也希望未來智庫定位是國家的智庫。

李鴻源。(圖/中天新聞)

李鴻源今（25）日出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，在會前受訪時，針對媒體詢問黨主席請他籌組智庫團隊一事，李鴻源回應，那只是黨主席跟他見過一次面、通了一個電話談的，到現在還沒有確定。

李鴻源說，首先，具體的情況怎麼樣，他並不了解，而且現在的智庫還存在，所以必須要等真的、真正上手以後，他才有辦法做其他的規劃。其次，很現實的是，第一個需要資源，第二個當然需要各個方面不同的人才，所以也在現有的智庫裡面，未來鎖定一些可能的人才。

鄭麗文(圖右)、黃國昌日前會面。(圖/中天新聞)

李鴻源強調，他覺得定位應該不只是國民黨智庫，他希望是國家的智庫，希望是不同黨派的人，大家都一起來參與，尤其是希望年輕一輩的專家也可以參與。但他也說，目前都是他自己的plan，因為也還沒有正式接手，所以現在講這個都太早。

媒體追問是否代表他願意籌組智庫團隊，李鴻源回答，第一個當然是權利、義務要講清楚。他說，當然非常樂意替台灣做一個規劃，這是他從來沒有改變的初衷。

針對智庫是否會找綠營的人才，李鴻源則回應，對於智庫來講，沒有什麼藍、白、綠，他覺得只要是對台灣有用的人，不要說是一個人才，有這樣專業的人，都是廣開大門，所以沒有鎖定說是綠的、藍的、白的。

李鴻源最後強調，對他來講，這個人有沒有專業？有沒有熱忱？有沒有要付出？他覺得這才是重點。

