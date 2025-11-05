鄭麗文必須先處理的三件要事

（圖／本報系資料照）

11月1日，是鄭麗文就任國民黨主席的慶喜之日，表面看起來風風光光的場面，其實可以細究的地方還不少，也可以看出鄭麗文的窘境與無力。因而，鄭主席還有以下幾個方面：先安內、納人心、掌控全局等棘手的事，要盡速處理，方能坐穩主席大位。

首先，先安內。鄭麗文就任主席當天，台灣四都市長僅蔣萬安到場，侯友宜、張善政、盧秀燕等三都市長都未到。另外媒體報導，郝龍斌、張亞中未獲邀觀禮。對此，媒體指出，鄭麗文受訪時緩頰，大家不用有太多聯想，日前幾位當日沒辦法出席的縣市長，都有通過電話，「我們的心是連在一起的」。

鄭麗文這種自我安慰的說法，國民黨黨員與台灣民眾都看在眼裡，心中自有想法，絕對不會是一句「我們的心是連在一起的」就可以打發得了的事。侯友宜等三位直轄市長聯袂未出席全代會及主席就職觀禮。我們認為，說穿了，要不就是鄭麗文方面禮數不夠，誠意不足，力有未逮，邀不到大咖市長與會；要嘛就是，大咖市長以另有公務不克參加，其實是，給鄭麗文排頭吃，不給面子，也不是不可能。

第二，納人心。所謂「納人心，攘外力」，就是如何廣納人心，聚合眾力，排除外難外力。也就是如何廣安內部人事，以孚眾望。鄭麗文日昨已發布第一波縣市黨部主委，原來約8成留任，其他2成業已派任。這對原先必須面對人事總辭的棘手問題，已經圓滿處理。

而這些要在第一線打前哨戰的地方黨工，業已到位，整軍出發，刻正展開地方服務工作。為了2026選舉，自然必須打造溫暖人心，團結各方的綿密與暖心作為，積極爭取2026地方選舉獲勝。蓄積堅強、厚實、忠心之可持續性與有效性戰力，先為贏得2028鋪墊紮實與歸隊的投票實力，繼而贏得2028大選，創造全執政的事實，為民眾盡心盡力服務，普獲人心。

三、掌控全局。上述安內、廣納人心，若能快速、有效、有器識、有格局，做好做實，將整個國民黨大盤，圓潤起來，溫暖起來，戰鬥起來，與民同在起來。鄭主席你領導的國民黨就符合為國民服務的黨。這個責任您責無旁貸，赴湯蹈火你都必須堅忍勇敢地去將國民黨的散沙圈起來，圈成粉。

形成有粉絲追逐的國民黨之後，追隨、追蹤的群眾來了以後，台灣內部的複雜危疑、兩岸關係的困境、人民亟需的實質需求，應該都有機會可以處理解決。這樣的國民黨，才是置之死地而後生的有機重生政黨。

總之，先安內、納人心、hold大局，這三項是暨並聯又需串連的大務，無得拖怠、無可逃避、親力親為、貫徹始終。黨主席，沒有權利說累，也沒有幹不下去的活，鞠躬盡瘁，成功失敗，盡在你身。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）