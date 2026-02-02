鄭麗文必須清除國民黨的沉痾與即刻處理的事端

圖片來源：中央社

李華球 / 中華戰略暨兵棋研究協會研究員

柯文哲近日說：「國民黨不要高估自己實力」，以柯文哲的個性，他這個說法不會只是簡單的說說而已。至少包含了：一，藍白合，不是誰大誰小的問題，而是影響力有多大？後座力有多巨；二、合到甚麼程度？利益怎麼分配？

上述柯文哲的警語，說穿了，就是國民黨一些老問題勾勾纏，甩不開，斷不了，離不去所造成的。問題在，鄭麗文必須大刀闊斧，切斷切除殆盡，否則尾大不掉，徒增齟齬與困境。本文提出四個鄭麗文必須清除的沉痾與禍端，以聚戰力，以融怨力，團結一致，指向對手，贏得勝選。

一，迅即斷除黨內大老文化

百年政黨是國民黨給人老大不堪的印象，在這個21世紀的時代，政黨要給人耳目一新的感受，而不是給人老態的感覺。圍繞在國民黨身上的許多陳年往事，數也數不清，而圍繞在國民黨內一些大老文化，也是歷歷在目，難以清場。

而這些大老們訂下的一些規矩或規範，雖然早就過時，不合時宜了，但大老們卻倚老賣老，咬著不放，更用這些老派的規範來駕驛黨和黨主席。意圖讓整個黨都在老文化裡苟活偷生，這是國民黨至今還清除不掉的大礙，和一直為人詬病的痛處。

鄭麗文必須，嚴肅面對此事，不能再不好意思或心軟下不了手。為了黨的革新與爭取群眾支持，鄭主席務必大刀闊斧地砍下國民黨的老幹，讓新枝開枝散葉，喚起群眾對新生的國民黨，給予支持與愛護。這是當務之急，更是贏得2026與2028選舉的關鍵要務。

二，清除朱立倫團隊的遺緒

鄭麗文當選黨主席後，朱立倫即放出風聲說「黨內人事要集體總辭，讓新主席好安排新的人事......」這話聽起來很正常，也很合理。但問題來了，朱立倫在去年11月1日，讓所有黨中央一級主管（含主席幕僚及發言系統）及地方黨務首長（含少數幕僚）全數集體總辭。

上述看似合理的總辭，其實也有不合情之處。去年10月18日黨主席選舉，鄭麗文當選第12任黨主席。12天之後的11月1日，鄭麗文就任主席，朱立倫當天率前述全體人員總辭。

對鄭麗文而言，要在短短12天內，找到適任的幾十人（近百人）來就任新職，這其實是強人所難，也是一個不合情義的事。讓我們冷靜理性地想想，一個組織龐大，黨部一級主管（含幕僚及發言系統）及各地方黨務首長（部份幕僚），近百人的團隊。短短12天要號召徵選可用之人，的確難上加難，所幸，鄭麗文與有志之士，克服困難，全數就位。

必須指出的是，朱立倫團隊總辭後，仍有一些餘音，說話並不客氣也不客觀，對國民黨及鄭麗文的運作而言，不無窒礙難行之礙。也給人國民黨前後團隊不合的不好印象，不時有鄭麗文黨務運作不出黨中央之譏，也引來政敵訕笑與謾罵。這些總總，鄭麗文必須清除殆淨，阻斷遺緒傷及本人與黨中央，才是正道。

三，藍白合的事必須說清楚講明白避免受害

藍白合是政治需求（簡稱政需）？還是選票需求（簡稱票需）？這兩件事必須說清楚、講明白。這兩個需求，層次不同、需求不同、目的也不同。

先說政治需求。當前藍白合已是第二次了，第一次是在2024總統大選時，不料雙方最後階段破局不歡而散。這個破局是，雙方先在政治上都需求對方全力合作，拉抬自己的身價，使自身的政治地位得以提高，而能獲致政黨地位的上升，拉抬在選戰地位的攀爬。這次政治需求上，民眾黨出乎預期的提升了政治地位，使得國民黨侯友宜在選情不穩定情勢下，不得不與民眾黨合作，否則無以打敗民進黨賴清德，而贏得勝選。

第二次藍白合是，民眾黨前主席柯文哲官司纏身，整個黨，力道薄弱，難以母雞帶小雞，而靠近國民黨，取暖之後，藉以拉升政治實力，從中推助縣市長參選人的實力與知名度。使縣市長參選人，能夠拉抬縣市議員參選人的實力，即以地方參選政治實力，壯大總統與立委選戰的加乘效果，藉此可以向國民黨討價還價叫板。

再談選票需求。這個需求自然沿自政治需求而來，但這與政需的層次不同，選票需求主要在爭取選民支持與認同，獲得青睞，贏得勝選。而政治需求，是爭取政黨黨綱與政黨形象的被認同與支持，成功的政治需求，便是選票需求的有力支撐。

而政治需求與選票需求互為表裡，政需是表，票需是裡，表動裡附，裡應表成，這是藍白合必須理解、共合、互惠、共成的肌理，肌理厚實配以體用合一，則合成、合實、合用；然當前第二次的藍白合，表面和氣，表裡各異，柯文哲近日說「國民黨不要自視太高」，其實就已有異樣的氛圍。所幸，國民黨鄭麗文和蕭旭岑都認為柯是善意，國民黨應該謙卑以對，讓藍白合能夠抗衡民進黨的攻詰與重傷，匯集社會支持，以助勝選。

有關傳聞藍白欠合之說，藍白不能等閒視之或視若無睹，否則綠營見縫插針之心勃勃，當毒針刺入之後，毒性散發之快之壞，是藍白崩盤警醒不及之沓。藍白不能輕忽，否則可能並非敗在己身，而是重創在敵之手背。

四，賣臺與抗中保臺說，須主導社會認知導正視聽扭轉形象

民進黨一句「國民黨都在賣臺」，從黨外時期講到陸續執政17年多（民進黨1986年9月28日創黨至今近40年），還是屢試不爽，這雖是一句人人皆知的歇後語，但他的殺傷力，已經幾十年未已，甚至有濫發趨勢。

國民黨不能不正視「賣臺說」的持續性擴散效應，這是民進黨用這兩個字，把國民黨在兩岸所花的功夫，所做的大小事，幾乎毀於此，誤於此，可見民進黨謀國民黨之深、之入、之亟。

而這簡單的賣臺兩字，已經深及人心許久，國民黨就像是臺灣的敗家子，把臺灣賣給中共，敗給中共。這種深入人心與植根思想的惡毒作法，國民黨許多人不以為意，不知其害，這就像錢被騙走了，還在幫人數鈔票，而不自知自己有多蠢。

國民黨必須主導臺灣社會走向，而不是讓民進黨一句「賣臺」醜陋惡話，牽著鼻走了幾十年（民進黨1986年9月28日創黨至今近40年）而甩不掉，也無從辯白。讓賣臺說成為社會詬病與笑話之最，硬是被拖下水，而幾乎滅頂。

然後民進黨再輔以「抗中保臺說」，進一步蒙騙、麻醉臺灣人民。其實，抗中就是與中共對抗到底，這是兩岸可能引發戰爭的導火線，非但未能保臺，而是先燃起戰火。中共軍機、軍艦繞島演習，就是抗中搞臺獨惹的禍。國民黨必須將此事說清楚、講明白，讓臺灣人民了解引戰火的是民進黨，保臺是騙局，賣臺是重傷，也就是騙局＋重傷＝戰火。

總之，沉痾不除，人心思變；事端不防，壞事敗局。鄭麗文沒有看不清與識不明的理由，以及手軟心怯的國民黨病，大刀闊斧除卻之，速效、防杜、引導並用。正所謂，手軟不力，心軟不棄，難成大局，至盼思之、經之、營之，則人望之，民氣成之。■