鄭麗文快看！黃暐瀚：以「失去民主自由」為代價的和平，不是我的選項

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文在美東時間8日拜會亞洲協會（Asia Society Policy Institute），並接受座談訪問。一名男子在提問環節時稱，自己身為中國人，他可以解釋為何習近平準備武力攻佔台灣，更對鄭麗文展示衣服背後的「擁抱共產黨，台灣變香港」10個大字，遭主辦方驅離。資深媒體人黃暐瀚評論此事表示，鄭麗文提出的和平解方，就是承認兩岸同屬一中，對話自然避戰，那麼第二個問題來了，避戰之後，是不是統一？統一之後，台灣會不會變香港？「談和平大家都要，我也要，但以『失去民主自由』為代價的和平，不是我的選項」。

廣告 廣告

黃暐瀚表示，「談和平大家都要，我也要，但以『失去民主自由』為代價的和平，不是我的選項」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

當天座談會上，該名中國男子對鄭麗文表示，「因為中國是一個獨裁社會，習近平是一個獨裁者。習近平想要攻佔台灣，是因為台灣是民主社會，而中國是獨裁社會，獨裁社會不允許民主社會存在！」他後來對鄭麗文展示衣服背後的「擁抱共產黨，台灣變香港」10個大字，遭主辦方驅離。

黃暐瀚今天對此指出，鄭麗文的紐約座談會，出現一位中國籍男子舉手發言。他公開質疑鄭麗文，如果習近平真的如鄭所認知的，那麼愛台灣（對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？），為何會在後續的「川習會」中，詢問川普，如果中國打台灣，美國會不會出兵？（川普機上談話）顯然中國一直都有侵犯台灣的企圖。

男子接著說，那為什麼中國要打台灣？他解釋，因為中國是獨裁社會，習近平是獨裁者，容不下台灣是民主社會，所以中國才要打台灣。男子的發言，引來場下其他民眾的抗議，他在喊完「擁抱共產黨、台灣變香港」的口號後，被收走麥克風，請離了現場。

黃暐瀚說，這名男子短短兩分鐘的談話，點出了三個關鍵核心：

1 習近平如果真的愛台灣？為什麼要打台灣？

2 擁抱共產黨，台灣會不會變香港？

3 台灣人願不願意，讓台灣變成香港？

黃暐瀚提到，鄭麗文提出的和平解方，就是承認兩岸同屬一中，對話自然避戰，那麼第二個問題來了，避戰之後，是不是統一？統一之後，台灣會不會變香港？

黃暐瀚強調，談和平大家都要，「我也要」，但以「失去民主自由」為代價的和平，不是他的選項。

更多三立新聞網報導

容不下！反共中國人嗆鄭麗文竟被驅離 王定宇：老蔣看到這一幕會跳起來

揭密福青幫郭良琪…曾涉「金色冒險號」偷渡船10條命慘案

國民黨被鄭麗文搞成中共「兒子黨」？范世平揭終局

共機、軍艦瘋狂侵擾台灣領域 綠：鄭麗文訪美遭習近平打臉

