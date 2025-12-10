鄭麗文怒駁「三張門票說」 發律師函要求《自由時報》12日前下架報導

國民黨主席鄭麗文怒轟自由時報沒有新聞道德底線，已經委由文傳會主委吳宗憲發律師函。（圖：國民黨臉書）

國民黨主席鄭麗文今（10日）在中常會上批評《自由時報》的「三張門票」相關報導是子虛烏有，已經請國民黨文傳會主委吳宗憲寄律師函要求澄清，並且保留法律追訴權；吳宗憲會後也表示已經發函，要求《自由時報》在12日前，撤下相關報導與網頁連結，否則將立即採取一切必要的法律行動。

《自由時報》報導「鄭習會」將在農曆年前後登場，但北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，包括反對民進黨提出的軍事採購預算；阻止限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的「國安法制」立法進程；以及堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

鄭麗文今天回擊，「自由時報的報導，說鄭習會時程都幫我訂好了，我們的副主席跟對岸的主任會談，談了什麼他們都比我們還清楚，所以我們好像在平行時空一樣，甚至還煞有介事地講了鄭習會要滿足的三個條件說、門票說，整篇報導全部瞎編，可以這麼沒有新聞道德的底線！」

吳宗憲會後也表示，期待各家媒體在報導前，能向國民黨求證，不要讓錯誤的訊息到處流傳，讓側翼造謠、攻擊對手，以達到政治目的。至於「鄭習會」是否在明年過年前成行，吳宗憲說，目前完全沒有相關規畫。