鄭麗文恐讓國民黨崩盤？媒體人批她1舉動：非常愚蠢

國民黨主席鄭麗文的統獨立場問題一直備受爭議，至今仍難甩親中標籤。媒體人陳敏鳳說，鄭麗文的統獨路線是很大的隱憂，中間選民若只能在統或獨選邊站，多數人絕不會選統，屆時國民黨的基層都將崩盤，鄭現在就是直接跟中間選民攤牌「要不要支持統一」，這是非常愚蠢的做法。

陳敏鳳10日在節目上表示，現在有不少人在期待鄭麗文的黨主席路線要轉型、要修正，這其實是一個很大的隱憂，如果鄭的統一路線走的那麼快，而民進黨持續壓在「獨」的時候，台灣的民主政治將會完蛋，而中間選民也被迫要選邊站。

陳敏鳳分析，中間選民如果只能在統或獨選一邊的情形下，大部分的絕對不會選統的那一邊，屆時國民黨的整個基層都將崩盤，鄭麗文現在的做法，就是直接跟中間選民攤牌「要不要支持統一」，她認為這是一種非常愚蠢的做法。

陳敏鳳直言，台灣人的選舉是要走中間路線，要參與選舉的人，不管心裡有甚麼想法都應該隱藏起來，有甚麼想法等卸任之後「再發作」，可是鄭麗文是現任的黨主席，講的言論都倒向反對台獨，這恐怕也會讓各國駐台代表不敢再跟鄭見面。

陳敏鳳強調，台灣中間選民的民意是很堅強的支柱，這群力量讓台灣政治能和諧走下去，但如果像鄭麗文這樣梭哈的結果，對國民黨是有利還是不利，這應該都很清楚。

